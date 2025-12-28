سيشون: زامبيا تعرف ما يجب فعله أمام المغرب



الدار البيضاء (رويترز)



قال موزيس سيشون، مدرب زامبيا، إن مواجهة المغرب في ختام مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الاثنين مهمة للغاية للطرفين، وأشار إلى صعوبة اللقاء، لكنه في ​الوقت نفسه أكد أن فريقه يعرف ما يجب فعله.

ويتصدر المغرب، الذي يستضيف البطولة حتى 18 ​من الشهر المقبل، المجموعة بأربع نقاط، ⁠فيما ‌تحتل زامبيا المركز الثالث بفارق الأهداف عن مالي، ويملك كل منهما نقطتين.

وقال سيشون في مؤتمر صحفي: «نعم، لعبنا أمام ⁠المغرب عدة مرات ونعرف ما يجب فعله أمام ⁠صاحب الأرض والجمهور، درسنا مباريات المغرب في البطولة، هناك لاعبون جدد، وهذا هو الأهم، وكما ​قلت سابقاً، لن تكون مباراة سهلة، نحتاج إلى إظهار قدراتنا ومهاراتنا وعزيمتنا خلالها».

وكان آخر لقاء رسمي بين المنتخبين في سبتمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث ​حقق المغرب فوزاً ثميناً ‍2-صفر في مدينة ندولا الزامبية.

وفرضت مالي التعادل 1-1 على المغرب صاحبة الأرض والجمهور في الجولة الثانية يوم الجمعة الماضي بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وأنهت ⁠مالي بذلك سلسلة ​قياسية عالمية من الانتصارات للمغرب الذي حقق 19 فوزاً متتالياً قبل مباراة ​الجمعة.

وسيُحسم التأهل إلى دور الستة في الجولة الثالثة الاثنين، حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر في التوقيت نفسه.

وتُوج المغرب باللقب مرة واحدة مثل زامبيا، لكن لقب صاحب الأرض جاء عام 1976، فيما تُوجت زامبيا باللقب عام 2012.