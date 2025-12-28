الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساكالا يعترف بصعوبة المواجهة أمام المغرب ويُشيد بحكيمي

ساكالا يعترف بصعوبة المواجهة أمام المغرب ويُشيد بحكيمي
28 ديسمبر 2025 17:01


الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. موزمبيق وبنين ينهيان صيام السنين
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


أكد فاشن ساكالا، لاعب المنتخب الزامبي، أن فريقه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه في المواجهة الصعبة أمام المنتخب المغربي، الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا بالمغرب.
وقال ساكالا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نحن سعداء بالتواجد هنا، وندرك أن المباراة ستكون قوية على المنتخبين، هناك من يراهن علينا، ونحن نركّز فقط على تقديم أقصى ما لدينا».
وعن المواجهة المحتملة مع المغربي أشرف حكيمي في حال مشاركته، شدّد ساكالا على أن التركيز سيكون جماعياً لا فردياً، موضحاً: «حكيمي لاعب ممتاز، لكن الأهم بالنسبة لنا هو العزيمة ورغبة الفوز، المغرب فاز بالبطولة مرة واحدة، ونحن أيضاً سبق لنا التتويج، لذلك سنواجه المنتخب وليس لاعباً بعينه».
واختتم ساكالا بالتأكيد على أن هدف زامبيا واضح في المباراة، وهو تحقيق النقاط الثلاث مهما كانت صعوبة المهمة.

المغرب
كأس أفريقيا
زامبيا
أشرف حكيمي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©