ساكالا يعترف بصعوبة المواجهة أمام المغرب ويُشيد بحكيمي



الرباط (د ب أ)



أكد فاشن ساكالا، لاعب المنتخب الزامبي، أن فريقه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه في المواجهة الصعبة أمام المنتخب المغربي، الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وقال ساكالا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نحن سعداء بالتواجد هنا، وندرك أن المباراة ستكون قوية على المنتخبين، هناك من يراهن علينا، ونحن نركّز فقط على تقديم أقصى ما لدينا».

وعن المواجهة المحتملة مع المغربي أشرف حكيمي في حال مشاركته، شدّد ساكالا على أن التركيز سيكون جماعياً لا فردياً، موضحاً: «حكيمي لاعب ممتاز، لكن الأهم بالنسبة لنا هو العزيمة ورغبة الفوز، المغرب فاز بالبطولة مرة واحدة، ونحن أيضاً سبق لنا التتويج، لذلك سنواجه المنتخب وليس لاعباً بعينه».

واختتم ساكالا بالتأكيد على أن هدف زامبيا واضح في المباراة، وهو تحقيق النقاط الثلاث مهما كانت صعوبة المهمة.