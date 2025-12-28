الركراكي يؤكد مشاركة حكيمي مع المغرب أمام زامبيا



الرباط (أ ف ب)



أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، أن القائد أشرف حكيمي سيشارك في مباراة الاثنين ضد زامبيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المملكة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: «الأمر المؤكد أنه سيخوض مباراة الغد، لكن هل سيكون أساسياً أم لا، سنقرر ذلك غداً».

وأضاف: «الجميع يتحدث عن غياب حكيمي عن صفوف المنتخب رغم تعافيه، هل هناك مدرب في العالم يمكنه الاستغناء عن أفضل لاعب في صفوف فريقه، أفضل لاعب في أفريقيا، هو أحسن لاعب وقائد المنتخب، لا نرغب في خسارة جهوده؛ لأننا بحاجة إليها في البطولة بأكملها وليس مباراة واحدة».

وتابع: «أكيد أن المنتخب سيكون مختلفاً بمشاركته بطبيعة الحال، لقد أثبت مهاراته وروحه القيادية».

ويلتقي المغرب مع زامبيا الاثنين على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط، ويحتاج إلى الفوز لضمان صدارة المجموعة والبقاء في العاصمة.

من جهته، قال حكيمي إن حالته البدنية: «أكثر من جيدة، ومستعد للمشاركة، ولكن القرار الأخير يعود إلى المدرب، أتمنى خوض مباراة الغد، وأن ألعب إلى جانب زملائي، وأن تطأ قدماي أرض الملعب، وإذا رآني المدرب كذلك، فأنا مستعد وفي حال العكس أنا رهن إشارته للمساعدة بطريقة أخرى».

وأضاف: «أنا مستاء جداً لعدم مساعدتي للمنتخب، كما كنت أتمنى داخل الميدان إلى جانب اللاعبين، ولكنني حاولت المساعدة بكل ما استطعت حتى لو أنني لم أكن داخل أرضية الميدان»، في إشارة إلى وقوفه على دكة البدلاء وإعطائه نصائح وتعليمات إلى اللاعبين في الدقائق الأخيرة من مواجهة مالي عندما كانت النتيجة متعادلة (1-1).

وتابع: «المدربون لهم نظرة شاملة داخل وخارج الميدان، وكما قلت كل ما نريده هو أن نبقى متحدين على كلمة واحدة وهدف واحد، وهو حمل الكأس في 18 يناير».