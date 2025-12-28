الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الركراكي يؤكد مشاركة حكيمي مع المغرب أمام زامبيا

الركراكي يؤكد مشاركة حكيمي مع المغرب أمام زامبيا
28 ديسمبر 2025 18:19

 
الرباط (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. موزمبيق وبنين ينهيان صيام السنين
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، أن القائد أشرف حكيمي سيشارك في مباراة الاثنين ضد زامبيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المملكة.
وقال الركراكي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: «الأمر المؤكد أنه سيخوض مباراة الغد، لكن هل سيكون أساسياً أم لا، سنقرر ذلك غداً».
وأضاف: «الجميع يتحدث عن غياب حكيمي عن صفوف المنتخب رغم تعافيه، هل هناك مدرب في العالم يمكنه الاستغناء عن أفضل لاعب في صفوف فريقه، أفضل لاعب في أفريقيا، هو أحسن لاعب وقائد المنتخب، لا نرغب في خسارة جهوده؛ لأننا بحاجة إليها في البطولة بأكملها وليس مباراة واحدة».
وتابع: «أكيد أن المنتخب سيكون مختلفاً بمشاركته بطبيعة الحال، لقد أثبت مهاراته وروحه القيادية».
ويلتقي المغرب مع زامبيا الاثنين على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط، ويحتاج إلى الفوز لضمان صدارة المجموعة والبقاء في العاصمة.
من جهته، قال حكيمي إن حالته البدنية: «أكثر من جيدة، ومستعد للمشاركة، ولكن القرار الأخير يعود إلى المدرب، أتمنى خوض مباراة الغد، وأن ألعب إلى جانب زملائي، وأن تطأ قدماي أرض الملعب، وإذا رآني المدرب كذلك، فأنا مستعد وفي حال العكس أنا رهن إشارته للمساعدة بطريقة أخرى».
وأضاف: «أنا مستاء جداً لعدم مساعدتي للمنتخب، كما كنت أتمنى داخل الميدان إلى جانب اللاعبين، ولكنني حاولت المساعدة بكل ما استطعت حتى لو أنني لم أكن داخل أرضية الميدان»، في إشارة إلى وقوفه على دكة البدلاء وإعطائه نصائح وتعليمات إلى اللاعبين في الدقائق الأخيرة من مواجهة مالي عندما كانت النتيجة متعادلة (1-1).
وتابع: «المدربون لهم نظرة شاملة داخل وخارج الميدان، وكما قلت كل ما نريده هو أن نبقى متحدين على كلمة واحدة وهدف واحد، وهو حمل الكأس في 18 يناير».

المغرب
كأس أفريقيا
زامبيا
أشرف حكيمي
وليد الركراكي
باريس
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©