الرياضة

حسام حسن: منتخبنا يستهدف الفوز أمام أنجولا

حسام حسن: منتخبنا يستهدف الفوز أمام أنجولا
28 ديسمبر 2025 18:41


الرباط (د ب أ)

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أهمية المباراة المرتقبة أمام أنجولا الاثنين، في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، مشدداً على أن الجهاز الفني يتطلع للاستفادة منها فنياً بأقصى درجة، مع السعي لتحقيق الفوز احتراماً لقوة المنافس ومكانته. وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن منتخب أنجولا يُعد من المنتخبات القوية والمحترمة، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة، في ظل امتلاك المنتخب روحاً وعزيمة تليق باسم منتخب مصر الكبير، وهدفه الدائم إسعاد الجماهير.
وشدد المدير الفني على أن المنتخب يضم لاعبين كباراً ومميزين يسعون لتحقيق طموحات الجماهير ومصلحة الوطن، مؤكداً أن جميع اللاعبين الـ 28 المتواجدين في القائمة جاهزون، وأن مشاركة 19 لاعباً خلال مباراتين هو رقم جيد يعكس ثقته في الجميع.
ووجه مدرب «الفراعنة» الشكر للجماهير المغربية على مؤازرتها للمنتخب المصري، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً بين الأشقاء، كما أكد أن الجماهير المصرية دائماً ما تدعم المنتخبات العربية، وهو ما يعكس الروح الرياضية المتبادلة.
وأشار حسام حسن إلى أن المنتخب المصري يخوض كل مباراة بالطريقة المناسبة لتحقيق الفوز، مثمناً التزام اللاعبين وانسجامهم مع أي خطة لعب، ومؤكداً ثقته الكبيرة في جميع العناصر، وعلى رأسهم محمود تريزيجيه وأحمد زيزو لما يملكانه من مرونة فنية عالية.
وأعرب عن سعادته باستمرار «الفراعنة» في مدينة أغادير خلال دور الـ 16، مؤكداً أن المشوار لا يزال طويلاً في البطولة القارية، في ظل امتلاك اللاعبين للإمكانات والحافز والروح العالية.
واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على تطور كرة القدم الأفريقية وقوة جميع المنتخبات المشاركة دون استثناء، مشيداً بتفاعل الجماهير المصرية مع الأداء والروح، ومثنياً على محمد الشناوي ووصفه بـ «الحارس الرائع»، مع تجديد ثقته الكاملة في جميع حراس المرمى، وكذلك في الظهير الأيمن محمد هاني.

 

