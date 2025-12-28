حكيمي: الانتقادات مؤلمة أحياناً ومبابي يساند المغرب

الرباط (د ب أ)



أكد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزية «أسود الأطلس» لمواجهة زامبيا في ختام دور المجموعات الاثنين، مشدداً على أن الطموح يتمثل أولاً في تصدر المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا بالمغرب، ثم التفكير في الأدوار الإقصائية.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي للمباراة «لا توجد مباراة سهلة في كأس أفريقيا، نحن جاهزون وأهدافنا واضحة، تصدر المجموعة أولاً ثم التفكير في المرحلة المقبلة». وتوقف قائد «أسود الأطلس» عند التعادل أمام مالي، معتبراً أن المنتخب المغربي لم يظهر بالمستوى المطلوب في تلك المواجهة، وأضاف «كانت مباراة قوية أمام منتخب يمثل أمة رياضية كبيرة، ولم أحب ما حدث في تلك المباراة، نعرف أن المطلوب منا أكبر وسنظهر بشكل مختلف أمام زامبيا».

وأشار حكيمي إلى أن كأس أفريقيا مسابقة معقدة، تحكمها ضغوط الجماهير والإعلام، قائلاً: «الجماهير والصحافة متطلبة وتريد الفوز في كل مباراة، لكن علينا أن نحافظ على توازننا وتواضعنا لأن البطولة ليست سهلة، والمطلوب هو مواصلة العمل بجدية لأننا نعرف ما ينتظرنا».

وبخصوص حالته البدنية، أوضح نجم باريس سان جيرمان أنه يشعر بتحسن وجاهز لمساعدة المنتخب في أي وقت، بعد عمله مع الجهاز الطبي، مؤكداً أن القرار النهائي يبقى بيد المدرب.

وعن زيارة صديقه كيليان مبابي للمغرب، قال حكيمي: «أنا فخور باستقبال صديقي كيليان الذي يحب المغرب ويزوره رفقة عائلته، وأخبرني أننا من بين المرشحين للفوز باللقب».

وشدد حكيمي على قوة العلاقة داخل المنتخب المغربي، نافياً أي أدوار موازية خارج الجهاز الفني «لسنا بحاجة إلى مدرب مساعد داخل الملعب، لدينا مدرب رائع، وكلنا متحدون ونشتغل عائلة واحدة، لم نكن من قبل على هذا المستوى من الانسجام رغم الانتقادات التي تأتينا من الخارج».

وتطرق قائد المنتخب المغربي إلى تجربته مع باريس سان جيرمان، مذكراً بأن الانتقادات لا تكون دائما مؤشراً على الفشل، «في دوري أبطال أوروبا تعرضنا للانتقاد بعد بعض النتائج السلبية في البداية، لكننا واصلنا العمل وتوجنا باللقب، ما يؤكد أن التركيز على الهدف هو الأهم».

وأكد حكيمي ضرورة احترام جميع المنافسين للحفاظ على احترام الذات، داعياً إلى مواصلة التركيز لأن جميع المباريات تظل صعبة، مضيفاً أن حديثه المتكرر مع زملائه خارج الملعب يأتي في إطار العمل الجماعي عائلة واحدة.

وختم حكيمي حديثه بالتأكيد على أن حلمه الأكبر هو التتويج بكأس أفريقيا، سواء شارك في مباراة الغد لبضع دقائق أم لا، مشيراً إلى أن احتلال المغرب للمركز الرابع في مونديال قطر رفع سقف التوقعات، ما يفرض على الجميع الحفاظ على الهدوء والتواضع، ومطالباً الجماهير ووسائل الإعلام بمواصلة دعم المنتخب حتى النهاية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الانتقادات تصل إلى اللاعبين وتؤلمهم أحياناً، لأنهم يشتغلون بجدية كبيرة رفقة المدرب من أجل تشريف القميص الوطني.