الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

150 لاعباً في التجمع الثاني لألعاب القوى لأصحاب الهمم

150 لاعباً في التجمع الثاني لألعاب القوى لأصحاب الهمم
28 ديسمبر 2025 18:49

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران


شارك 150 لاعباً ولاعبة في التجمع الثاني لألعاب القوى لأصحاب الهمم الذي أقيم على ميدان ومضمار نادي خورفكان للمعاقين، ضمن برنامج التجمعات الفنية المعتمدة، الهادفة إلى تطوير مستويات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية، وتعزيز التنافس بين أندية الدولة.
شهد التجمع مشاركة 7 أندية هي نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، حيث تضمنت المنافسات مجموعة من مسابقات المضمار والميدان.
وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن التجمع الثاني لألعاب القوى يمثل محطة مهمة ضمن مسيرة تطوير رياضة أصحاب الهمم في الدولة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية وحرصها على الإعداد المنتظم للاعبيها.
وقال إن اللجنة تحرص من خلال هذه التجمعات الفنية على توفير بيئة تنافسية مستمرة تمكّن الأجهزة الفنية من تقييم مستويات اللاعبين، واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبل.

الإمارات
الشارقة
خورفكان
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©