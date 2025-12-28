150 لاعباً في التجمع الثاني لألعاب القوى لأصحاب الهمم



الشارقة (وام)



شارك 150 لاعباً ولاعبة في التجمع الثاني لألعاب القوى لأصحاب الهمم الذي أقيم على ميدان ومضمار نادي خورفكان للمعاقين، ضمن برنامج التجمعات الفنية المعتمدة، الهادفة إلى تطوير مستويات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية، وتعزيز التنافس بين أندية الدولة.

شهد التجمع مشاركة 7 أندية هي نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، حيث تضمنت المنافسات مجموعة من مسابقات المضمار والميدان.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن التجمع الثاني لألعاب القوى يمثل محطة مهمة ضمن مسيرة تطوير رياضة أصحاب الهمم في الدولة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية وحرصها على الإعداد المنتظم للاعبيها.

وقال إن اللجنة تحرص من خلال هذه التجمعات الفنية على توفير بيئة تنافسية مستمرة تمكّن الأجهزة الفنية من تقييم مستويات اللاعبين، واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبل.