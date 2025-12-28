«الإمارات العالمي لجمال الخيل».. بصمة النجاح والختام



الكويت (وام)



أسدل الستار على منافسات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي أقيمت عبر جولات عالمية، شملت مختلف قارات العالم، وانتهت في ميدان بيت العرب بدولة الكويت.

وشهدت جولة الختام مشاركة 150 خيلاً تعود إلى نحو 91 مالكاً، حيث تضمنت الأشواط التأهيلية فئات المهرات والأمهار بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية التي أسفرت عن تتويج الفائزين بالألقاب الذهبية.

وشهد الختام وشارك في تتويج الفائزين الشيخ حمد خالد آل صباح، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي للخيل العربية، بجانب عدد من المسؤولين والملاك ومدراء المرابط.

وشارك في جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 791 خيلاً تعود إلى نحو 460 مالكاً، وبجوائز إجمالية بلغت 3 ملايين و986 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول التي حققت الفوز 488 خيلاً فيما بلغ عدد الملاك الفائزين 342 مالكاً، في تأكيد جديد على المكانة الدولية المتنامية للبطولة.

وبالعودة للنتائج النهائية للبطولات في جولة الكويت، تُوِّجت المهرة «رواية الفياض» لمصلح العنزي باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، فيما جاءت في ثانية «صيتة الصيت» لخالد العزمي، بينما ذهب المركز الثالث إلى «أصايل نديرة» لعثمان العبيد.

ونالت «دوك جيلان» لفهد الكندري اللقب الذهبي للمهرات، تلتها في المركز الثاني «نوره البدوة» لعبد الرحمن محمد العجمي، فيما حلت ثالثة «اليهاندرا» لمربط الظافرة.

وحصدت «أبهر ملكة» لحسين وخليفة الدبوس اللقب الذهبي للأفراس، وجاءت ثانية «أصايل مداره» لمربط الجسمي، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب «جستيكا إي إيه» لمحمد عصام الصحاف.

وتصدر «أصايل مجد» لخالد النغيمشي منافسات الأمهار عمر سنة، ونال اللقب الذهبي، تلاه «سلطان بنات الريح» لعبد العزيز الجسار، بينما حصد «إتش إم إف جابر» لحمد مصلح العنزي اللقب البرونزي.

وحصل «المهند الجسمي» لمربط الجسمي على اللقب الذهبي للأمهار، تلاه «أبهر رشاد» لحسين وخليفة الدبوس، فيما نال «قيس الفياض» لمصلح فياض العنزي اللقب البرونزي.

وتوشح الفحل «وسيم الباهية» لمشعل جاسم المسباح باللقب الذهبي للفحول، وجاء ثانياً «حفيت» لعبد اللطيف الرميح، فيما حل ثالثاً «دولار الريماس» لعلي الهندال.

يذكر أن جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية انطلقت من أستراليا خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، وتلتها الجولة الثانية في مملكة البحرين يومي 1 و2 مايو، ثم الجولة الثالثة في المملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2025.

وانتقلت البطولة بعد ذلك إلى مدينة تشينجداو الصينية لإقامة الجولة الرابعة في شهر يوليو، ثم إلى العاصمة البولندية وارسو في أغسطس، التي شهدت أيضاً إقامة الجولة السادسة في بلجيكا، فيما نُظمت جولتان متتاليتان في شهر سبتمبر، في الولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين، قبل أن تستضيف إيطاليا الجولة التاسعة في نوفمبر الماضي، وصولاً إلى جولة الختام في دولة الكويت.