«خيلان» بطل كأس مجلس التعاون في الحفل الرابع بمضمار الشارقة



عصام السيد (الشارقة)



خطفت الفرس «نسرين الوثبة» لياس للسباقات الأضواء، ضمن السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين الذي جرى اليوم، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 400 ألف درهم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، فيما حلق المهر «أس أس آر خيلان» بلقب سباق كأس مجلس التعاون الخليجي، حقق «ثنائية» كل من المدرب سيف المرر، والفارس ساندرو بايفا.

وشهد حفل السباق مشاركة قوية من نخبة الخيول العربية الأصيلة من الإمارات وقطر، وسلطنة عمان، تنافست في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1700 متر، على لقب النسخة الثامنة لكأس مجلس التعاون الخليجي للخيول العربية الأصيلة «هيبة» عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 200 ألف درهم برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والتي ذهب لقبها إلى مهر سلطنة عمان «أس أس آر خيلان» بعد صراع مثير مع وصيفه «حميم».

وبخطوات سريعة في المراحل النهائية، خطفت الفرس «نسرين الوثبة» لياس للسباقات بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوسا، الأضواء في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب المروان للتطوير للخيول العربية الأصيلة «شروط» المولودة في الإمارات بعمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وانتزع «وسيم بينونة» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب المروان للمعدات للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

ومنحت الفرس «زهرة بينونة» الثنائية لأبوظبي للسباقات، والمدرب سيف المرر، والفارس ساندرو بايفا، بفوز خاطف في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب المروان للتطوير للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، للمهرات بعمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وانقض «أف الفارق» لمحمد مصبح المزروعي بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، على جائزة الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، على لقب المروان للمعدات للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المولودة في الإمارات بعمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وكان «أربيان أنجل» لأكارم للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، مسك الختام في الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب المروان للمعدات للخيول المهجنة الأصيلة، تكافؤ (0-75)، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

شهد حفل السباق وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وجمهور غفير من محبي السباقات.