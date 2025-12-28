الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوديجارد: أرسنال يبذل أقصى الجهد للفوز بـ «البريميرليج»

أوديجارد: أرسنال يبذل أقصى الجهد للفوز بـ «البريميرليج»
28 ديسمبر 2025 20:13

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توتنهام يعود إلى الانتصارات في «البريميرليج»
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة


قال النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال، إن مشاركة لاعب الوسط ديكلان رايس ظهيراً أيمن وأدائه الرائع في المباراة يظهر رغبة الفريق في فعل كل ما يمكن من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدافع الهولندي يورين تيمبر خرج من قائمة الفريق قبل الفوز على برايتون 2-1، ليعزز الفريق صدارته للترتيب، مبقياً على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي في الترتيب، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.
كما واصل المدافع بن وايت الغياب بسبب الإصابة ليشغل رايس مركز الظهير الأيمن، فيما تواصلت أزمات المدرب ميكيل أرتيتا الدفاعية خلال عملية الإحماء للمباراة، بعدما اضطر ريكاردو كالافيوري، الظهير الأيسر، إلى الخروج من قائمة المباراة قبل انطلاقها مباشرة.
في الوقت الذي غاب فيه تيمبر وبن وايت عن مباراة السبت، شارك رايس وهو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في مركز غير معتاد بالنسبة له، وقد يتكرر ذلك في مواجهة الفريق مع أستون فيلا، ثالث ترتيب الدوري، الثلاثاء.
وقال أوديجارد عن أداء زميله رايس في مواجهة برايتون: «كان أداؤه رائعاً».
وأضاف: «ربما يكون لعب في مركز الظهير الأيمن للمرة الأولى في حياته، وقام ذلك بالشكل الصحيح وكان رائعاً، لقد قدم أداءً رائعاً حقاً».
وتابع قائد أرسنال: «هذا هو فريقنا، الجميع جاهز لفعل أي شيء مهما تطلب الأمر، وأداء رايس مثال آخر على ذلك».

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
مارتن أوديجارد
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©