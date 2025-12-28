أوديجارد: أرسنال يبذل أقصى الجهد للفوز بـ «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



قال النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال، إن مشاركة لاعب الوسط ديكلان رايس ظهيراً أيمن وأدائه الرائع في المباراة يظهر رغبة الفريق في فعل كل ما يمكن من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدافع الهولندي يورين تيمبر خرج من قائمة الفريق قبل الفوز على برايتون 2-1، ليعزز الفريق صدارته للترتيب، مبقياً على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي في الترتيب، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

كما واصل المدافع بن وايت الغياب بسبب الإصابة ليشغل رايس مركز الظهير الأيمن، فيما تواصلت أزمات المدرب ميكيل أرتيتا الدفاعية خلال عملية الإحماء للمباراة، بعدما اضطر ريكاردو كالافيوري، الظهير الأيسر، إلى الخروج من قائمة المباراة قبل انطلاقها مباشرة.

في الوقت الذي غاب فيه تيمبر وبن وايت عن مباراة السبت، شارك رايس وهو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في مركز غير معتاد بالنسبة له، وقد يتكرر ذلك في مواجهة الفريق مع أستون فيلا، ثالث ترتيب الدوري، الثلاثاء.

وقال أوديجارد عن أداء زميله رايس في مواجهة برايتون: «كان أداؤه رائعاً».

وأضاف: «ربما يكون لعب في مركز الظهير الأيمن للمرة الأولى في حياته، وقام ذلك بالشكل الصحيح وكان رائعاً، لقد قدم أداءً رائعاً حقاً».

وتابع قائد أرسنال: «هذا هو فريقنا، الجميع جاهز لفعل أي شيء مهما تطلب الأمر، وأداء رايس مثال آخر على ذلك».