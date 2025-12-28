الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم بريمن يستعيد جائزة هداف «البوندسليجا» بعد 18 عاماً!

نجم بريمن يستعيد جائزة هداف «البوندسليجا» بعد 18 عاماً!
28 ديسمبر 2025 20:15

 
هانوفر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نوير يعترف بافتقاد مولر
هوفنهايم يضع ليفركوزن تحت الضغط بتعادله مع شتوتجارت


في عام 2004، فاز أيلتون بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) مع فيردر بريمن، حيث تُوج في ذلك الموسم هدافاً للمسابقة، وحصل على الجائزة التقليدية على شكل مدفع من مجلة «كيكر» الرياضية.
وظل اللاعب من دون الجائزة لمدة 18 عاماً، حيث صادرها مستشاره آنذاك، غير أن البرازيلي استعادها أخيراً.
وقال أيلتون على حسابه الخاص في تطبيق (إنستجرام) إنه استعاد الجائزة، مضيفاً «لفترة طويلة، أراد مستشاري السابق بيع مدفعي، لم ينجح في ذلك - الحمد لله، والآن عاد إلى».
وصرح نجم «البوندسليجا» السابق لصحيفة (بيلد) الألمانية: «هذا يعني لي كل شيء، ولن أتخلى عنه أبداً».
لكن أيلتون لم يكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابل استعادة الجائزة، حيث أكد قائلاً: «لا يوجد سوى كأس واحد مثل هذا، أما ثمنه، فهو شأن خاص بي».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
فيردر بريمن
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©