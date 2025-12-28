نجم بريمن يستعيد جائزة هداف «البوندسليجا» بعد 18 عاماً!



في عام 2004، فاز أيلتون بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) مع فيردر بريمن، حيث تُوج في ذلك الموسم هدافاً للمسابقة، وحصل على الجائزة التقليدية على شكل مدفع من مجلة «كيكر» الرياضية.

وظل اللاعب من دون الجائزة لمدة 18 عاماً، حيث صادرها مستشاره آنذاك، غير أن البرازيلي استعادها أخيراً.

وقال أيلتون على حسابه الخاص في تطبيق (إنستجرام) إنه استعاد الجائزة، مضيفاً «لفترة طويلة، أراد مستشاري السابق بيع مدفعي، لم ينجح في ذلك - الحمد لله، والآن عاد إلى».

وصرح نجم «البوندسليجا» السابق لصحيفة (بيلد) الألمانية: «هذا يعني لي كل شيء، ولن أتخلى عنه أبداً».

لكن أيلتون لم يكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابل استعادة الجائزة، حيث أكد قائلاً: «لا يوجد سوى كأس واحد مثل هذا، أما ثمنه، فهو شأن خاص بي».