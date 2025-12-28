موزمبيق.. الفوز الأول في كأس أفريقيا بعد 17 محاولة!

أغادير (رويترز)



تواجه الجابون خطر الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، بعد الهزيمة 3-2 ​أمام موزمبيق في المجموعة السادسة في أغادير، ‌لتنهي موزمبيق انتظاراً دام 40 ​عاماً للفوز بمباراة في النهائيات ⁠القارية.

وخسرت ‌الجابون الآن مباراتيها الافتتاحيتين بينما حصدت موزمبيق ثلاث نقاط من مباراتيها، وهو نفس عدد النقاط ⁠التي حصدتها كوت ديفوار والكاميرون قبل ⁠لقائهما،

وإذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، ​ستودع الجابون المنافسات.

وسجل منتخب موزمبيق أهدافه عبر فيصـل بنجال وجيني كاتامو وديوجو كاليلا في انتصار مستحق، قاده المخضرم إلياس ​بيليمبي البالغ من العمر 42 ‍عاماً.

ويعد هذا الفوز هو الأول لموزمبيق في نهائيات البطولة القارية، بعد 17 محاولة منذ ‍مشاركتها الأولى عام ⁠1986.

وظل منتخب الجابون ​في أجواء المباراة حتى النهاية، بعدما أحرز بيير-​إيمريك أوباميانج وأليكس موكوتو-موسوندا هدفين، ‍لكن الهزيمة الثانية على التوالي جعلت آماله في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط رفيع، قبل مواجهة حامل اللقب كوت ديفوار ‌يوم الأربعاء المقبل.