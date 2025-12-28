موزمبيق.. الفوز الأول في كأس أفريقيا بعد 17 محاولة!

أغادير (رويترز)
تواجه الجابون خطر الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، بعد الهزيمة 3-2 أمام موزمبيق في المجموعة السادسة في أغادير، لتنهي موزمبيق انتظاراً دام 40 عاماً للفوز بمباراة في النهائيات القارية.
وخسرت الجابون الآن مباراتيها الافتتاحيتين بينما حصدت موزمبيق ثلاث نقاط من مباراتيها، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها كوت ديفوار والكاميرون قبل لقائهما،
وإذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، ستودع الجابون المنافسات.
وسجل منتخب موزمبيق أهدافه عبر فيصـل بنجال وجيني كاتامو وديوجو كاليلا في انتصار مستحق، قاده المخضرم إلياس بيليمبي البالغ من العمر 42 عاماً.
ويعد هذا الفوز هو الأول لموزمبيق في نهائيات البطولة القارية، بعد 17 محاولة منذ مشاركتها الأولى عام 1986.
وظل منتخب الجابون في أجواء المباراة حتى النهاية، بعدما أحرز بيير-إيمريك أوباميانج وأليكس موكوتو-موسوندا هدفين، لكن الهزيمة الثانية على التوالي جعلت آماله في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط رفيع، قبل مواجهة حامل اللقب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل.