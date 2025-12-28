الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موزمبيق.. الفوز الأول في كأس أفريقيا بعد 17 محاولة!

موزمبيق.. الفوز الأول في كأس أفريقيا بعد 17 محاولة!
28 ديسمبر 2025 20:21

 

أغادير (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. موزمبيق وبنين ينهيان صيام السنين
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


تواجه الجابون خطر الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، بعد الهزيمة 3-2 ​أمام موزمبيق في المجموعة السادسة في أغادير، ‌لتنهي موزمبيق انتظاراً دام 40 ​عاماً للفوز بمباراة في النهائيات ⁠القارية.
وخسرت ‌الجابون الآن مباراتيها الافتتاحيتين بينما حصدت موزمبيق ثلاث نقاط من مباراتيها، وهو نفس عدد النقاط ⁠التي حصدتها كوت ديفوار والكاميرون قبل ⁠لقائهما،
وإذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، ​ستودع الجابون المنافسات.
وسجل منتخب موزمبيق أهدافه عبر فيصـل بنجال وجيني كاتامو وديوجو كاليلا في انتصار مستحق، قاده المخضرم إلياس ​بيليمبي البالغ من العمر 42 ‍عاماً.
ويعد هذا الفوز هو الأول لموزمبيق في نهائيات البطولة القارية، بعد 17 محاولة منذ ‍مشاركتها الأولى عام ⁠1986.
وظل منتخب الجابون ​في أجواء المباراة حتى النهاية، بعدما أحرز بيير-​إيمريك أوباميانج وأليكس موكوتو-موسوندا هدفين، ‍لكن الهزيمة الثانية على التوالي جعلت آماله في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط رفيع، قبل مواجهة حامل اللقب كوت ديفوار ‌يوم الأربعاء المقبل.

المغرب
كأس أفريقيا
موزمبيق
الجابون
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©