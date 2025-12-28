مدرب أنجولا يطالب لاعبيه بالتركيز للفوز على مصر في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



طالب باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا، لاعبيه بالتركيز من أجل الفوز على منتخب مصر، إذا أرادوا الاستمرار في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.

ويلتقي المنتخب الأنجولي مع نظيره المصري، الاثنين، في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ولا بديل أمام منتخب أنجولا، الذي يحتل المركز الثالث حالياً برصيد نقطة واحدة، سوى حصد النقاط الثلاث، من أجل حجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل الثوالث، في حين يخوض المنتخب المصري، صاحب النقاط الست، اللقاء بأعصاب هادئة، بعد ضمان تصدره ترتيب المجموعة حتى في حالة خسارته أمام منافسه بالجولة الأخيرة.

وافتتح منتخب أنجولا مشواره في المجموعة بالخسارة 1-2 أمام جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الجولة الماضية.

في المقابل، فازت مصر 2 -1 على زيمبابوي بالجولة الافتتاحية، ثم انتصرت 1 - صفر على جنوب أفريقيا في الجولة الثانية.

وقال باتريس بوميل في المؤتمر الصحفي، الذي عقده للحديث عن اللقاء «لا نعرف كيف يستعد منتخب مصر لمواجهتنا، ربما يريدون إراحة بعض العناصر الأساسية، لكنه رغم ذلك يظل منتخباً قوياً».

أضاف المدرب الفرنسي «جميع لاعبي منتخب مصر يلعبون لفرق قوية، سواء كان في أوروبا أو مصر، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونحن نعرفهم جيداً، لذلك بالنسبة لي لا يوجد لاعب أفضل أو أقل في المستوى».

وقال بوميل: «منتخب مصر يمتلك فريقين مختلفين، وبغض النظر عن القائمة التي سيدخل بها مباراة الغد، فإنه سيكون فريقاً قوياً».

وأوضح مدرب المنتخب الأنجولي «نحن تمتلك أيضاً منتخباً جيداً، ويمكننا الفوز وينبغي علينا أن نقوم بذلك، ولكن فقط نريد أن نثق في إمكانياتنا».

أكد بوميل «إذا أردنا تحقيق الفوز ومواصلة المشوار فلا يهم من سنواجه غداً، فقط يتعين علينا التركيز على أنفسنا ولعب كرة القدم التي نلعبها».

كشف بوميل «من الوارد حدوث أي شيء في دور المجموعات، وأعتقد أن منتخب مصر قدم أداءً جيداً في مباراتيه الماضيتين، وهم يتمتعون بقوة ذهنية كبيرة وبإمكانهم الدفاع طوال التسعين دقيقة، وإذا قرروا عدم استقبال أي أهداف فهم قادرون على ذلك وهم يستحقون التأهل بجدارة لدور الـ16».

وفيما يتعلق بمستوى منتخب أنجولا في البطولة حتى الآن، رد بوميل «شعرنا بخيبة أمل من نتائجنا في أول جولتين، وليس لدينا خيار آخر قبل مواجهة مصر أقوى فرق المجموعة، ونحتاج لتحقيق الفوز، هو تحد صعب بالتأكيد، لكن أعتقد أن لدينا الفريق القادر على تحقيق ذلك».

وأتم بوميل حديثه، حيث قال: «بالتأكيد تابعنا أول مباراتين لمنتخب مصر ولدينا محللون في الجهاز الفني يفعلون ذلك، لكن لا نعرف كيف سيلعبون، وهل التغييرات ستكون كثيرة، وهذا هو السؤال الأهم لنا».

يشار إلى أن مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا، التي تقام في ذاتها الجولة، سوف تجرى في نفس توقيت لقاء مصر وأنجولا.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.