هويلوند يقود نابولي إلى الفوز على كريمونيزي بـ «ثنائية»



روما (د ب أ)



قاد الدنماركي راسموس هويلوند فريقه نابولي إلى فوز على مضيفه كريمونيزي 2- صفر، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي، الذي توج بكأس السوبر الإيطالي الأسبوع الماضي، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ميلان الذي انتزع الصدارة بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية، في انتظار ما تسفر عنه مواجهة إنتر ميلان مع مضيفه أتالانتا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيزي عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم نابولي عن طريق هويلوند في الدقيقة 13 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.