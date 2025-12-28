إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في حفل «جلوب سوكر»



دبي (د ب أ)



تُوج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب في العالم هذا العام 2025 بحفل جوائز جلوب سوكر، المقام في دبي.

حقق إنريكي الجائزة بفضل قيادة الفريق الباريسي للفوز بستة ألقاب محلية وقارية وعالمية هذا العام.

تُوج باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية، الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه إضافة إلى لقب كأس القارات للأندية «فيفا إنتركونتيننتال».

وبسبب نفس الإنجازات حقق لويس إنريكي أيضا جائزتي الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وحفل «ذا بيست» الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وفي حفل جلوب سوكر، فاز البرتغالي، لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي بجائزة أفضل مدير نادٍ، وحقق ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، جائزة أفضل لاعب واعد.