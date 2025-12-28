الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في حفل «جلوب سوكر»

إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في حفل «جلوب سوكر»
28 ديسمبر 2025 20:57

 
دبي (د ب أ)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
حصاد الإمارات 2025.. أقمار صناعية ومهام فضائية طموحة من حزام الكويكبات إلى القمر


تُوج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب في العالم هذا العام 2025 بحفل جوائز جلوب سوكر، المقام في دبي.
حقق إنريكي الجائزة بفضل قيادة الفريق الباريسي للفوز بستة ألقاب محلية وقارية وعالمية هذا العام.
تُوج باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية، الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه إضافة إلى لقب كأس القارات للأندية «فيفا إنتركونتيننتال».
وبسبب نفس الإنجازات حقق لويس إنريكي أيضا جائزتي الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وحفل «ذا بيست» الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وفي حفل جلوب سوكر، فاز البرتغالي، لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي بجائزة أفضل مدير نادٍ، وحقق ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، جائزة أفضل لاعب واعد.

الإمارات
دبي
جوائز دبي جلوب سوكر
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©