برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»

دبي (د ب أ)



سيطر نادي برشلونة على جوائز الأفضل في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا العام 2025 بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي يقام في دبي.

تسلم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ثلاث جوائز، وهي أفضل نادٍ، وكذلك جائزة أفضل مدرب نيابة عن الألماني هانزي فليك المدير الفني للفريق، وجائزة أفضل لاعب نيابة عن البرازيلي رافينيا.

كما فاز لامين يامال، نجم برشلونة، أيضا بجائزة أفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً في الدوري الإسباني. بينما ذهبت جائزة أفضل تصدي للسلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة حقق الثلاثية المحلية، الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في أول موسم تحت قيادة مديره الفني هانزي فليك.