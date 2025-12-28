الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»

برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
28 ديسمبر 2025 20:59

 

دبي (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
حصاد الإمارات 2025.. أقمار صناعية ومهام فضائية طموحة من حزام الكويكبات إلى القمر


سيطر نادي برشلونة على جوائز الأفضل في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا العام 2025 بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي يقام في دبي.
تسلم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ثلاث جوائز، وهي أفضل نادٍ، وكذلك جائزة أفضل مدرب نيابة عن الألماني هانزي فليك المدير الفني للفريق، وجائزة أفضل لاعب نيابة عن البرازيلي رافينيا.
كما فاز لامين يامال، نجم برشلونة، أيضا بجائزة أفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً في الدوري الإسباني. بينما ذهبت جائزة أفضل تصدي للسلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد. 
وكان برشلونة حقق الثلاثية المحلية، الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في أول موسم تحت قيادة مديره الفني هانزي فليك.

الإمارات
دبي
جوائز دبي جلوب سوكر
برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
هانزي فليك
لامين يامال
رافينيا
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©