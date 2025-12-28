الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة

كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
28 ديسمبر 2025 21:02

 
لندن (أ ف ب)

تابع المهاجم دومينيك كالفرت-لوين انتفاضته مع ليدز يونايتد وسجل للمباراة السادسة توالياً في التعادل مع المضيف سندرلاند 1-1، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
بعد غياب عن أول مباراتين بسبب الإصابة وانطلاقة ضعيفة تأثراً بها، انتفض كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون السابق وسجل هدفه السابع في ست مباريات، والثامن منذ انطلاق البطولة (كان سجل أمام ولفرهامبتون في المرحلة الخامسة).
وبفضل أهدافه، رفع ليدز سلسلة عدم خسارته إلى خمس مباريات توالياً، منها انتصاران، ما مكّنه من رفع رصيده إلى 20 نقطة والخروج من المراكز المهددة بالهبوط، بفارق سبع نقاط عن وستهام الثامن عشر.
وسجل كالفرت-لوين هدفه أمام سندرلاند، بعد هجمة منظمة شارك فيها جميع زملائه العشرة، حتى وصلته الكرة من الأميركي بريندن آرونسون وتابعها قريبة في الشباك (47).
وبتسجيله هدفا على الأقل في ست مباريات متتالية، أصبح كالفرت-لوين أول لاعب إنكليزي يفعلها في الدوري الممتاز منذ جيمي فاردي مع ليستر سيتي عام 2019 (8 مباريات متتالية)، وفقاً لأوبتا الإحصائية.
وكان سندرلاند تقدم بهدف الإيفواري سيمون أدينجرا بتسديدة جميلة داخل المنطقة بعد كرة لعبها السويسري جرانيت تشاكا (28).
ورفع سندرلاند رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الخامس.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليدز
سندرلاند
إيفرتون
