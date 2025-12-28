12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»

الظفرة (وام)



انطلقت بميدان الفعاليات في مدينة زايد، مسابقة الصيد بالصقور ضمن مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام المنافسات على مدار 3 أيام حتى 30 ديسمبر الجاري، متضمنة 12 شوطاً، بواقع 8 أشواط لفئة الفروخ، وتشمل 4 لفئة الملاك، و4 لفئة العامة، في فئات جير بيور، وجير شاهين، وقرموشة جير، وجير تبع، إضافة إلى 4 أشواط أخرى لفئة الجرناس، بواقع شوطين لفئتي العامة والملاك.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح - جير بيور فرخ، عن فوز فريق الفرسان بالمركز الأول، وتبعه راشد سعيد علي بن سرود السويدي، وعبدالله خلفان بطي سالم السويدي.

وتصدر فريق دبي الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح جير شاهين - فرخ، وتبعه عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، وعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، كما تُوج فريق دبي بالشوط الثالث لفئة العامة مفتوح - فرخ، وتبعه فريق ميدان، وفريق الصيرمي.

وشهد الشوط الرابع لفئة العامة مفتوح - جير تبع فرخ، فوز فريق الصيرمي بالمركزين الأول والثاني، وجاء راشد سعيد علي بن سرود المنصوري ثالثاً.

وقال عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إن مسابقة الصيد بالصقور تترجم دعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة، ودورها في الحفاظ على تراث الصقارة الأصيل، ونقله للأجيال المتعاقبة، وتعزيز مفهوم الصيد المستدام، لدى الصقارين وهواة الصيد التقليدي.

وأضاف أن المسابقة تشهد إقبالاً واسعاً من الصقارين، وترتبط بالموروث الشعبي وتتجذر فيه، ويأتي تنظيمها سنوياً ضمن المهرجان، لتنمية حضورها، وزيادة التفاعل معها بين أبناء مجتمع الإمارات والمقيمين وزوار الدولة.

بدوره، أكد سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور إحدى الفعاليات الأصيلة ضمن دوراته، وتحظى بإقبال واسع من الصقارين، لما تمثله من قيمة تراثية وثقافية، معرباً عن تقديره لجميع الصقارين المشاركين، وروحهم الرياضية العالية، وحرصهم على العناية بالصقور، ورعايتها، باعتبارها قيمة أصيلة في موروث الصقارة الإماراتية.

