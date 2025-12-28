نوير يعترف بافتقاد مولر



ميونيخ (د ب أ)



اعترف مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني، بأنه يفتقد زميله السابق في الفريق توماس مولر.

وقال نوير في تصريحات خلال حوار أجري معه في المدونة الصوتية «بروسكي» وأذيعت مساء السبت: «يمكنك القول إننا نفتقده هنا، كان مرتبطاً بالجميع وكان بمثابة نقطة الاتصال بين الشباب والكبار».

وأضاف: «لغة جسدة مكنته من التواصل مع الجميع، وكان قادراً على أن يدمج اللاعبين في نفس المستوى، وأن يجعلهم يشعرون بكونهم جزءا من الفريق».

وغادر مولر «36 عاماً» فريق بايرن ميونخ بعد 25 عاماً هذا الصيف، بعدما قرر النادي عدم تجديد عقده، ويلعب الآن لفريق فانكوفر وايتكابس في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان نوير يجلس في طاولة مكونة من أربع مقاعد في حافلة الفريق إلى جانب ليون جورتيسكا وكونراد لايمر ومولر الذي بات مقعده الآن فارغاً.

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ قادماً من شالكه في عام 2011، لكن ربما لكان اتخذ مساراً آخر بعدما أسهم تألقه في فريق أقل من 19 عاماً بشالكه في جذب أنظار كولون وأرسنال لضمه.

وأوضح نوير: «لكنني لم أرغب في اللعب خارج ألمانيا لأنني عرفت بأن هذا سيكون صعباً حارساً لمنتخب الشباب، وقد ينتهي الأمر بأن لا أصبح حقاً قادراً على تقديم نفسي في إنجلترا».