الرياضة

ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل «جلوب سوكر»

ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل «جلوب سوكر»
28 ديسمبر 2025 21:46

 
دبي (د ب أ)

واصل النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، حصد جوائز أفضل لاعب في العالم هذا العام.
حقق ديمبلي الجائزة بحفل جوائز جلوب سوكر، المقام في دبي.
وكان النجم الفرنسي الدولي، فاز بجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بحفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وجائزة «الفيفا ذا بيست» لأفضل لاعب بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم في الدوحة يوم 17 ديسمبر الماضي.
وحقق عثمان ديمبلي هذه الجائزة بعدما ساهم في تتويج باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية، الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه إضافة إلى لقب كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».
وفي حفل جلوب سوكر، تفوق ديمبلي على باقي المرشحين، وهم زميله في الفريق الباريسي، فيتينيا، وثنائي برشلونة رافينيا ولامين يامال، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

الإمارات
دبي
جوائز دبي جلوب سوكر
عثمان ديمبلي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
ريال مدريد
رافينيا
برشلونة
