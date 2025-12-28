«النيران الصديقة» تنعش آمال السودان في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



أحيا منتخب السودان حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.

واقتنص منتخب السودان انتصاراً ثميناً 1 - صفر على منتخب غينيا الاستوائية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

بهذا الانتصار، حصل منتخب السودان على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتقدم للمركز الثالث، قبل لقاء الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حالياً بنفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، بقي منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع الجزائر، في حين يختتم منتخب السودان مبارياته بالدور الأول مع بوركينا فاسو.

وكان منتخب السودان، الفائز باللقب عام 1970، افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة صفر- 3 أمام الجزائر، في الجولة الأولى التي شهدت خسارة غينيا الاستوائية 1- 2 أمام بوركينا فاسو.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

شهدت الدقيقة 74 هدف التقدم لمنتخب السودان عن طريق ساؤول كوكو، لاعب غينيا الاستوائية، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

ونفذ محمد عيسى ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن، حيث مررها عرضية، حاول لويس أسو، مدافع غينيا الاستوائية، إبعادها، لكن الكرة ارتطمت في جسد زميله كوكو، لتذهب على يسار أوونو، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتسكن الشباك.