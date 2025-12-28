نجم برشلونة يحصد 3 جوائز في «جلوب سوكر»



دبي (د ب أ)



فاز لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب بثلاث جوائز خلال حفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

حقق يامال «18 عاماً» جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاماً في الدوري الإسباني.

كما فاز يامال أيضاً بجائزة أفضل مهاجم في العالم، وحصل على جائزة «مارادونا» بفضل الإنجازات التي حققها مع الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا هذا العام.

وأسهم يامال، ذو الأصول المغربية في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2019 .

وعلى المستوى الدولي، حقق يامال الميدالية الفضية لبطولة دوري أمم أوروبا بعد خسارة إسبانيا أمام البرتغال بركلات الترجيح في المباراة النهائية في أوائل يونيو.