الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركة كبيرة في فعاليات «اليوم المفتوح» لرياضة المرأة بالفجيرة

مشاركة كبيرة في فعاليات «اليوم المفتوح» لرياضة المرأة بالفجيرة
28 ديسمبر 2025 22:50

 
الفجيرة (وام)

شاركت 350 سيدة في فعاليات اليوم المفتوح لرياضة المرأة على «كورنيش قدفع»، بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ووزارة الرياضة.
وأوضح اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الفعاليات تضمنت: الرماية بالليزر وركوب الخيل، والقوس والسهم، ومسابقات رياضية مختلفة، بالإضافة إلى مسابقات للأطفال عمر 5 سنوات فما فوق.
وقال سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن الفعاليات تسهم في تعزيز ممارسة المرأة للرياضة وتمكينها، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع نشط ومتفاعل مع المبادرات.
وأكد حرص الاتحاد على تنويع الأنشطة والفعاليات، واعتماد فعاليات رأس السنة الميلادية 2026 في منطقة حتا 31 ديسمبر الجاري، بما يتماشى مع تطلعات جميع أفراد المجتمع، وتعزيز الشغف بالأنشطة والبرامج التي تستهدف بناء القدرات.

الإمارات
الفجيرة
وزارة الرياضة
