الرياضة

الإصابة تُبعد بن رمضان عن تونس 4 أيام

الإصابة تُبعد بن رمضان عن تونس 4 أيام
28 ديسمبر 2025 23:15

 
تونس (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية تونسية أن محمد علي بن رمضان، لاعب وسط منتخب تونس، خضع لفحوصات طبية مكثفة، علي خلفية إصابته في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.
وذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية، أن الكشوفات الطبية التي خضع لها بن رمضان أثبتت أن أصابته لا تكتسي خطورة، حيث أشارت إلى أنها كدمة على مستوى الركبة تستوجب راحة تمتد بين ثلاثة وأربعة أيام فقط، يعود على إثرها اللاعب للتدريبات الجماعية، بعد أن كانت هناك مخاوف من أن تكون الإصابة أخطر.
وكان بن رمضان تعرض لإصابة خلال مباراة المنتخب التونسي ضد نيجيريا عقب تدخل من حارس المرمى ستانلي نوابالي، مما استوجب تغييره مع مطلع الدقيقة 61 من عمر المباراة.
وخسر منتخب تونس 2- 3 أمام نظيره النيجيري في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، فيما تصدر منتخب (النسور الخضراء المحلقة) الترتيب بست نقاط.
ويختتم منتخب تونس مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب تنزانيا، صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تشهد أيضاً مواجهة أخرى بين نيجيريا، التي ضمنت الصدارة، وأوغندا، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

