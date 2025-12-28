الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توتنهام يعود إلى الانتصارات في «البريميرليج»

توتنهام يعود إلى الانتصارات في «البريميرليج»
28 ديسمبر 2025 23:17


لندن (د ب أ)

فاز توتنهام على مضيفه كريستال بالاس 1- صفر، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل توتنهام هدف المباراة في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه آرشي جراي.
ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، ليعود إلى سكة الانتصارات بالمسابقة، بعدما خسر في آخر مباراتين بالمسابقة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز التاسع، متلقياً هزيمته الثالثة على التوالي.
ويواجه توتنهام في الجولة المقبلة مع مضيفه برينتفورد يوم الخميس المقبل، فيما يلعب كريستال بالاس مع فولهام في اليوم ذاته.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
كريستال بالاس
