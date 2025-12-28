«جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1».. أبوظبي تتصدر المشهد

أبوظبي (الاتحاد)



واصلت أبوظبي تعزيز موقعها عاصمة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى. وكان في صدارة المشهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، وشكّل ختاماً مثالياً لعام زاخر بالإنجازات، جامعاً أنظار العالم على أرض الإمارات.

كما استضافت أبوظبي بطولتين بارزتين ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدي» لرياضة UFC، أبرزها UFC321 في أكتوبر، إضافة إلى تنظيم النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن في صحراء الوثبة، وسباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار، وطواف الإمارات، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، ورالي أبوظبي الصحراوي، إلى جانب الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية.

وشهد ختام العام 2025، استضافة أبوظبي الناجحة لمنافسات دورة ألعاب المستقبل 2025 «المقدمة من أدنوك»، والتي تجمع الرياضية التقليدية ونظيرتها الرقمية في صيغة موحّدة جسدت التقاطع المتزايد بين التكنولوجيا والأداء الواقعي، مقدماً شكلاً جديداً من المنافسة الرياضية، وشارك في المنافسات أكثر من 850 متنافساً من 60 دولة يمثلون أندية ومواهب صاعدة ووجوهاً جديدة في 11 تخصصاً بالرياضات الفيجيتالية.

وامتدّ وهج الاستضافات إلى بقية إمارات الدولة، حيث استضافت دبي دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب بمشاركة 45 دولة، إلى جانب بطولات عالمية راسخة، مثل سباعيات دبي للرجبي، وكأس دبي العالمي للخيول، وبطولات جولة «دي بي ورلد»، فيما احتضنت الشارقة الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا-1».