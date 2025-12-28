الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك يتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد بنتايج

الزمالك يتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد بنتايج
28 ديسمبر 2025 23:20

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


أعلن نادي الزمالك المصري أن محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لا يزال لاعباً في صفوف الفريق «الأبيض».
وذكر الزمالك في بيان رسمي، أنه أنه وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعباً مقيداً ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأضاف أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027 - 2028، ولا يزال على قوة «القلعة البيضاء» من دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.
وأوضح أن إدارة النادي قامت بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
يذكر أن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للزمالك، صرح عقب فوز الفريق 1 - صفر على بلدية المحلة، بدور الـ32 لبطولة كأس مصر بأن محمود بنتايج «المحترف المغربي في الفريق» ليس موجوداً في التدريبات ولم يحصل علي إذن بالإجازة، والمفترض أنه فسخ تعاقده من طرف واحد.

مصر
كأس مصر
الزمالك
المغرب
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©