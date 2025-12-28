الزمالك يتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد بنتايج



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي الزمالك المصري أن محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لا يزال لاعباً في صفوف الفريق «الأبيض».

وذكر الزمالك في بيان رسمي، أنه أنه وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعباً مقيداً ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027 - 2028، ولا يزال على قوة «القلعة البيضاء» من دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وأوضح أن إدارة النادي قامت بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

يذكر أن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للزمالك، صرح عقب فوز الفريق 1 - صفر على بلدية المحلة، بدور الـ32 لبطولة كأس مصر بأن محمود بنتايج «المحترف المغربي في الفريق» ليس موجوداً في التدريبات ولم يحصل علي إذن بالإجازة، والمفترض أنه فسخ تعاقده من طرف واحد.