رياضة الإمارات.. إنجازات تعزّز الحضور العالمي

معتصم عبدالله (أبوظبي)



شهد عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة الحركة الأولمبية والرياضية في دولة الإمارات، بعدما سجل أبطال الوطن أرقاماً غير مسبوقة ونتائج تاريخية في كبرى المحافل القارية والدولية، بالتوازي مع نجاح الدولة في استضافة نخبة من أهم الأحداث الرياضية العالمية، لترسّخ مكانتها نموذجاً متكاملاً في التميز الرياضي والتنظيم الاحترافي، وهو ما يمهّد لمرحلة جديدة من الحضور العالمي المستدام.

احتفلت رياضة الإمارات الأولمبية خلال العام 2025، بتحقيق أفضل ثلاث مشاركات رياضية في تاريخ الدولة على مستوى الدورات متعددة الألعاب، في إنجاز يعكس ثمار الاستثمار طويل الأمد في دعم المواهب وصناعة الأبطال، وكانت البداية من النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية في مسقط، حيث حقق وفد الإمارات 23 ميدالية ملونة، مسجلاً أفضل مشاركة له في تاريخ هذا الحدث.





وتواصلت النجاحات على المستوى القاري، مع مشاركة تاريخية في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي أقيمت في مملكة البحرين، حيث خاضت الإمارات المنافسات بأكبر وفد في تاريخها، ضم 152 رياضياً ورياضية في 19 لعبة مختلفة، وأسفرت المشاركة عن حصد 31 ميدالية، وضعت الإمارات في صدارة الترتيب عربياً، وفي المركز الثامن على المستوى الآسيوي، لتؤكد البطولة نجاح استراتيجية دعم الفئات العمرية، وتمثل محطة إعداد رئيسية نحو دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».





وفي النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها المملكة العربية السعودية، واصل وفد الإمارات حضوره المميز بمشاركة 96 رياضياً في 15 رياضة، محققاً 27 ميدالية، في أفضل نتيجة للدولة مقارنة بمشاركاتها السابقة في الدورات الخمس الماضية، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سجل الإمارات الزاخر في هذا المحفل، ليصل إجمالي الميداليات في البطولات الثلاث إلى 81 ميدالية.





وعلى صعيد الألعاب الجماعية، واصل نادي الشارقة كتابة التاريخ قارياً بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024-2025، فيما عزّز «أبيض الناشئين» حضور كرة القدم الإماراتية بتأهل مستحق إلى نهائيات كأس العالم 2025 في قطر، في مؤشر واضح على تصاعد منحنى تطور المنتخبات السنية.

وفي رياضات النخبة، واصل أبطال الجوجيتسو ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً، وسط أجندة حافلة نظم خلالها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة 36 بطولة محلية ودولية خلال 2025، بزيادة بلغت 70% مقارنة بالموسم الماضي، تصدرتها النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، إلى جانب جولات أبوظبي جراند سلام.





وشهد عام 2025، تسجيل إنجاز تاريخي جديد باسم الرياضة الإماراتية، بعدما كتب البطل الإماراتي حمزة شيماييف فصلاً مضيئاً في سجل فنون القتال المختلطة، بتتويجه بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط، عقب فوزه المثير على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس في نزال «يو إف سي 319». وأقيم النزال في أغسطس 2025 بمركز «يونايتد سنتر» في مدينة شيكاغو، معقل فريق شيكاغو بولز، حيث واصل شيماييف مسيرته الذهبية من دون أي خسارة، رافعاً رصيده إلى 15 انتصاراً متتالياً، من بينها 9 نزالات داخل منظمة يو إف سي، ليؤكد مكانته بين نخبة أبطال اللعبة عالمياً.

واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية تألقه الدولي في عام 2025، بتتويج السلوفيني تادي بوجاتشار بطلاً للعالم لسباق الطريق للمرة الثانية توالياً في العاصمة الرواندية كيجالي، إلى جانب تحقيقه لقبه الرابع في طواف فرنسا، فيما أحرز فريق الإمارات «إكس آر جي» لقب طواف بولندا، مؤكداً ريادته ومكانته بين نخبة فرق الدراجات في العالم.





رياضة أصحاب الهمم

سجّلت رياضة أصحاب الهمم حضوراً لافتاً في المشهد العالمي، مع تألق البطلة الإماراتية ذكرى الكعبي في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية بنيودلهي 2025، بإحرازها الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة T71 بزمن قياسي عالمي جديد بلغ 19.89 ثانية، فيما نال محمد عثمان الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فئة T34.