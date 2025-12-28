محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا



الدار البيضاء (رويترز)



سجل رياض محرز هدفاً من ضربة جزاء في منتصف الشوط الأول، وحرم قائم مرمى الجزائر بوركينا فاسو من التعادل قبل الاستراحة، وتعافى فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من إصابة جوان حجام المبكرة، ليفوز 1-صفر، ويتأهل لدور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.

كما أهدر محمد أمين عمورة فرصة تعزيز النتيجة للجزائر من وضع انفراد قبل نهاية الشوط الأول، لكن بطل أفريقيا مرتين رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بوركينا ​فاسو وصيف بطل نسخة 2013.

ويحتل منتخب السودان الذي فاز بهدف دون رد على غينيا الاستوائية المركز الثالث بثلاث نقاط أيضاً، بينما يتذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب دون أي نقطة.

ووضع رياض محرز الجزائر في المقدمة في الدقيقة 23 من ضربة جزاء احتسبها الحكم ​بعد عرقلة ريان ايت نوري في المنطقة.