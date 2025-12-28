محمد بن راشد يشهد جانباً من سباق «الأمن والأمان» في بطولة السلم للدراجات الهوائية



دبي (الاتحاد)



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي انطلقت الأحد، برعاية وتوجيهات سموه، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وانطلقت البطولة بإقامة منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي أقيم تحت شعار «الأمن والأمن»، واحتفى بإبراز جهود شرطة دبي في المجتمع، حيث جاءت مراسم الانطلاقة الاحتفالية من أكاديمية شرطة دبي، وصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم.

وشهد الانطلاقة في أكاديمية شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وقبل السباق، قدمت اللجنة المنظمة تكريماً خاصاً لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ولأكاديمية الشرطة - دبي.



وحصد هلال الحربي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «1» المركز الأول، بعدما قطع المسافة البالغة 158 كلم بقوة وثبات في زمن 3:55:52 ساعة، وجاء في المركز الثاني راشد محمد البلوشي زميله في الفريق نفسه، وفي المركز الثالث سعيد محمد إبراهيم حسن من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «2».

وعلى صعيد ترتيب الفرق، جاء في المركز الأول فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «1»، وفي المركز الثاني فريق شرطة دبي «1» وفي المركز الثالث فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «2»، كما فاز سعد على البلوشي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «1» بالمركز الأول في سباق فوق الـ40 عاماً، وبهذه النتائج حصد لاعبو فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي 6 ألقاب من إجمالي 7 سباقات أقيمت ضمن منافسات سباق «الأمن والأمن».

وجاءت منافسات السباق لتؤكد التطور المتواصل للبطولة، التي تصل إلى النسخة العاشرة، وهي تحمل المزيد من النجاحات على صعيد أعداد المشاركين والمستويات المتطورة لهم عاماً تلو الآخر، حيث قطع المشاركون مسافة السباق انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي، بين المعالم الحضارية البارزة لإمارة دبي، وجاء الختام في محمية المرموم بمنطقة سيح السلم، المنطقة الطبيعية التي أصبحت مقصداً للرياضات الصديقة للبيئة، وتعزيز الاستدامة من بوابة رياضة الدراجات الهوائية، وتحفيز المجتمع على تبنيها أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تشريفه السباق بالحضور، ودعم سموه اللامحدود، الذي أوصل هذه البطولة إلى نسختها العاشرة، وهي الأكبر في العالم على صعيد بطولات الدراجات الهوائية على صعيد التنوع والجوائز المالية المقدمة.

وأكد الفلاسي، على حرص بطولة السلم على إبراز دور المؤسسات المجتمعية، لاسيما أن السباق بات يحظى بمتابعة من خارج دولة الإمارات، حيث جاء التعاون مع أكاديمية شرطة دبي، وهي المؤسسة الوطنية الرائدة محلياً وإقليمياً، بإسهاماتها على مدار أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد في تخريج أجيال عززت القطاعات القانونية والقضائية والشرطية والأمنية الإماراتية، وأسهمت في تحقيق «الأمن والأمان» في المجتمع بتسلحها بالمعرفة والعلم والتدريب الكفؤ في الأكاديمية، حيث تُعد الأكاديمية أيضاً من أبرز المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية، إلى جانب دورها الرياضي البارز الذي نفتخر به، ونتطلع دائماً لتعزيز الجهود مع القائمين عليها تأكيداً على دورها واحدة من أبرز شركاء النجاح لبطولة السلم.

وعبر الفلاسي، عن تقديره لجهود جميع المشاركين في المنافسات، حيث جاء مستوى سباق الهواة الإماراتيين الرجال «الأمن والأمان» بشكل رائع يليق بانطلاقة الدورة العاشرة للبطولة، ويترجم حسن التحضيرات ورغبة جميع المتسابقين في الصعود على منصة التتويج، ونيل شرف الفوز بألقاب بطولة السلم، التي أصبحت محطة يتطلع إليها جميع الرياضيين في دولة الإمارات.

وتتواصل منافسات بطولة السلم بإقامة السباق الثاني المخصص للنخبة الإماراتيين الرجال، والذي يحمل شعار «سباق ديوان سمو حاكم دبي» والمقرر إقامته 18 يناير المقبل، ولمسافة 200 كلم، بحيث تكون الانطلاقة من ديوان سمو حاكم دبي، وصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم، كما يقام سباق السيدات في 25 من الشهر نفسه، فيما يقام السباق الرابع والختامي، وهو السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026.

يذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الدراجات الهوائية «الحكم العام»، و«دبي فيلم».