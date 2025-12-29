الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا

إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
29 ديسمبر 2025 08:37

بيرجامو (رويترز)
سجل لاوتارو مارتينيز هدفاً ليقود إنتر ميلان لفوز مهم 1-صفر على مضيفه أتلانتا، ليدخل فريقه العام الجديد في صدارة الدوري ​الإيطالي لكرة القدم، برصيد ‌36 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على غريمه ​المحلي ميلان، وبفارق نقطتين عن ⁠نابولي ‌ثالث الترتيب.
وظن ماركوس تورام أنه منح إنتر التقدم قبل نهاية الشوط الأول، لكن الهدف أُلغي بداعي وجود تسلل في بداية الهجمة على ⁠مارتينيز.
وشعر أتلانتا بإحباط مماثل بعد بداية ⁠الشوط الثاني مباشرة، عندما انفرد نيكولا زاليفسكي بمرمى يان سومر، لكن حارس إنتر تألق وتصدى للمحاولة بإنقاذ ​رائع باستخدام قدمه.
وظن أتلانتا أنه سجل مرة أخرى عندما انطلق جيانلوكا سكاماكا متجاوزاً سومر وسدد الكرة بهدوء، لكن راية التسلل كانت مرفوعة بالفعل.
واستغرق الأمر 65 دقيقة ليُحتسب ​هدف، عندما استغل بيو إسبوزيتو خطأً ‍دفاعياً ومرر الكرة إلى مارتينيز، الذي لم يخطئ في تسديدها ليمنح إنتر التقدم.
وفقدت المباراة زخمها في الدقائق الأخيرة، وكان لازار ساماردزيتش ‍الأقرب للتسجيل عندما أهدر فرصة ⁠واضحة لمعادلة النتيجة لصالح أتلانتا.
وأبلغ ​مارتينيز منصة دازون "كانت مواجهة متقاربة في المستوى لأن أتلانتا فريق قوي ​حقق الكثير في السنوات الأخيرة في الدوري الإيطالي ‍وفي أوروبا.
"(أتلانتا) فريق يستحق الاحترام، لعب بشراسة وكنا نعرف تماما ما ينتظرنا اليوم، لكننا استعدينا جيدا وما زلنا بحاجة لمواصلة التطور.
"سعيد بهذا الفوز، ونهديه لجماهير إنتر ‌ولكل عائلاتنا التي تدعمنا دائماً". 

أخبار ذات صلة
هويلوند يقود نابولي إلى الفوز على كريمونيزي بـ «ثنائية»
ميلان يبصم على قمة «الكالشيو» بـ«ثلاثية»
إنتر ميلان
نابولي
ميلان
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©