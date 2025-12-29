إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا

بيرجامو (رويترز)

سجل لاوتارو مارتينيز هدفاً ليقود إنتر ميلان لفوز مهم 1-صفر على مضيفه أتلانتا، ليدخل فريقه العام الجديد في صدارة الدوري ​الإيطالي لكرة القدم، برصيد ‌36 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على غريمه ​المحلي ميلان، وبفارق نقطتين عن ⁠نابولي ‌ثالث الترتيب.

وظن ماركوس تورام أنه منح إنتر التقدم قبل نهاية الشوط الأول، لكن الهدف أُلغي بداعي وجود تسلل في بداية الهجمة على ⁠مارتينيز.

وشعر أتلانتا بإحباط مماثل بعد بداية ⁠الشوط الثاني مباشرة، عندما انفرد نيكولا زاليفسكي بمرمى يان سومر، لكن حارس إنتر تألق وتصدى للمحاولة بإنقاذ ​رائع باستخدام قدمه.

وظن أتلانتا أنه سجل مرة أخرى عندما انطلق جيانلوكا سكاماكا متجاوزاً سومر وسدد الكرة بهدوء، لكن راية التسلل كانت مرفوعة بالفعل.

واستغرق الأمر 65 دقيقة ليُحتسب ​هدف، عندما استغل بيو إسبوزيتو خطأً ‍دفاعياً ومرر الكرة إلى مارتينيز، الذي لم يخطئ في تسديدها ليمنح إنتر التقدم.

وفقدت المباراة زخمها في الدقائق الأخيرة، وكان لازار ساماردزيتش ‍الأقرب للتسجيل عندما أهدر فرصة ⁠واضحة لمعادلة النتيجة لصالح أتلانتا.

وأبلغ ​مارتينيز منصة دازون "كانت مواجهة متقاربة في المستوى لأن أتلانتا فريق قوي ​حقق الكثير في السنوات الأخيرة في الدوري الإيطالي ‍وفي أوروبا.

"(أتلانتا) فريق يستحق الاحترام، لعب بشراسة وكنا نعرف تماما ما ينتظرنا اليوم، لكننا استعدينا جيدا وما زلنا بحاجة لمواصلة التطور.

"سعيد بهذا الفوز، ونهديه لجماهير إنتر ‌ولكل عائلاتنا التي تدعمنا دائماً".