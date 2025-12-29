لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا

الدار البيضاء(د ب أ)

قال المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، إن العوامل النفسية قد تحرم المنتخب المغربي من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة على أرضه، رغم امتلاكه كل المقومات الفنية والتكتيكية والبدنية التي تجعله المرشح الأبرز للفوز بالبطولة.

وأوضح لوروا، في تصريحات لوسائل الإعلام خلال تواجده في الرباط لمتابعة مباريات البطولة، أن "أسود الأطلس" يظلون المرشحين الأوفر حظاً في هذه النسخة، لأنهم متفوقون فنياً وتكتيكياً وبدنياً".

وأشار لوروا إلى أن المنتخب المغربي يعاني تاريخياً من الضغط الذهني في المنافسات القارية الكبرى، مضيفاً: "ذهنياً ونفسياً، نعرف أن هناك دائماً هشاشة مغربية في المسابقات الكبرى، باستثناء كأس العالم، حيث يمكن أن يدخل اللاعبون في حالة من التردد أو الانغلاق الذهني". واعتبر المدرب الفرنسي أن تجاوز هذا العائق النفسي سيكون العامل الحاسم، إذا أراد المغرب إنهاء سنوات الانتظار الطويلة والتتويج باللقب الأفريقي على أرضه، مشدداً على ضرورة العمل على الجانب الذهني إلى جانب التحضير الفني والتكتيكي.

وقال في هذا السياق: "أعتقد أنه لا بد من مواكبة من مختصين في الإعداد الذهني حتى يتمكن اللاعبون من التعامل مع ضغط الجماهير والتوقعات الكبيرة". وسبق لكلود لوروا أن فاز بلقب بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب الكاميروني في النسخة التي استضافتها المغرب عام 1988، حيث فاز على المغرب في قبل النهائي ونيجيريا في النهائي.