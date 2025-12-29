أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان

الرباط(أ ف ب)

يسعى المغرب، البلد المضيف، والسنغال، أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، إلى حسم تأهلهما إلى ثمن النهائي، فيما ضمنت مصر ونيجيريا والجزائر عبوراً يمنحها فرصة لإراحة بعض اللاعبين خلال الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات المقررة من الاثنين حتى الأربعاء.

مع نهاية دور المجموعات الأربعاء، ستتأهل أيضاً أربعة منتخبات من أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات الست، ما يمنح هامشاً كبيراً للمنتخبات المرشحة التي لم تبدأ البطولة بشكل مثالي.

ففي نسخة 2023، ورغم خسارتين قاسيتين وفوز وحيد، تأهلت ساحل العاج في اللحظة الأخيرة كأفضل ثالث قبل أن تفوز باللقب على أرضها بعد أداء قوي في الأدوار الإقصائية.

ويبدو المغرب، المرشح الأول للقب، في وضع مريح جداً بفضل فوزه الافتتاحي على جزر القمر 2-0، ثم تعادله مع مالي 1-1، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام زامبيا الاثنين ليضمن صدارة مجموعته، شرط ألّا تفوز مالي على جزر القمر بفارق يزيد عن هدفين.

حتى في حال الخسارة، سيبقى "أسود الأطلس" في الصدارة إذا انتهت مواجهة مالي وجزر القمر بالتعادل.

لكن الجميع في المملكة ينتظر انتصار رجال وليد الركراكي الذي يلعب تحت ضغط كبير يزداد مع البداية المتذبذبة لمنتخب بلاده، فيما يبقى الهدف الأسمى هو التتويج في النهائي المقرر في الرباط في 18 يناير.

إذا كان "أسود التيرانجا" أبهروا في فوزهم الافتتاحي على بتسوانا 3-0، فقد اضطروا إلى القتال لانتزاع التعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) التي تشاركهم صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

يتعيّن على السنغال الآن الفوز على بنين الثلاثاء في طنجة، وانتظار تعثر الكونغو الديمقراطية أمام بتسوانا لضمان صدارة المجموعة.

ومع ذلك، تملك السنغال بفضل أهدافها الثلاثة في المباراة الأولى أفضلية طفيفة في فارق الأهداف، وهو المعيار الثاني للفصل بين منتخبين بعد نتيجة المواجهة المباشرة.

في المجموعة الرابعة، يبدو المركز الثاني الأقل جاذبية لأنه يضع صاحبه في مواجهة متصدر المجموعة الخامسة الجزائر، في الدور ثمن النهائي.

مصر التي حققت الأهم بانتصارين صعبين بقيادة محمد صلاح على زيمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0 من ركلة جزاء، ونيجيريا التي عاشت لحظات رعب بقيادة فيكتور أوسيمهن في الدقائق الأخيرة من مواجهتها لتونس واستقبلت شباكها هدفين بعدما تقدمت بثلاثية، يمكنهما تنفس الصعداء والتفكير في الدور المقبل، فهما المنتخبان الوحيدان اللذان ضمنا التأهل وتصدر مجموعتيهما، بعد تحقيق انتصارين في مباراتين، مستفيدين من التعادل الذي سجله آخر منافسيهما، أنجولا بالنسبة لمصر وأوغندا بالنسبة لنيجيريا.

وسيكون بمقدور حسام حسن، مدرب الفراعنة، والمالي إريك شيل، مدرب "النسور الممتازة"، إجراء تغييرات في تشكيلتيهما بانتظار معرفة هوية منافسيهما في الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه كل منهما منتخبا احتل المركز الثالث في مجموعته.

أما جنوب إفريقيا، ثالثة النسخة الأخيرة، وتونس التي استفاقت متأخرة أمام نيجيريا (2-3)، فلم تفقدا رغم ذلك حظوظهما في التأهل بفضل فوزهما في المباراة الأولى.

ومن المرجح أن تحتل جنوب أفريقيا وتونس المركز الثاني في مجموعتيهما، الثانية والثالثة توالياً، لتلتقيا مع منتخبين آخرين احتلا المركز الثاني، حيث ستواجه جنوب أفريقيا ثاني مجموعة الكاميرون وكوت ديفوار، فيما ستلتقي تونس مع ثاني مجموعة المغرب ومالي.

وعادت الجزائر (المجموعة الخامسة) إلى خوض الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2019 بعد فوزها الصعب على بوركينا فاسو بفضل الهدف الثالث لقائدها رياض محرز.

وستواجه الأربعاء غينيا الاستوائية التي خسرت أمام السودان (0-1) وتقبع في المركز الأخير بالمجموعة. أما المباراة الأخرى بين البوركينابيين والسودانيين، المتساويين بثلاث نقاط، فستكون حاسمة للتأهل.

وستلعب بطلة أفريقيا في عامي 1990 و2019 في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال، بدلاً من أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

بعد تعادلهما الملحمي الأحد في مراكش، ومع امتلاك كل منهما أربع نقاط، تبدو حظوظ "الشقيقين اللدودين" في كرة القدم الأفريقية كوت ديفوار والكاميرون كبيرة للتأهل في الجولة الأخيرة، فيما أصبحت الجابون أول المودعين بعد خسارتها أمام موزمبيق 2-3.

وتلعب كوت ديفوار حاملة اللقب مع "الفهود" التي خسرت في مباراتيها الأوليين وستنهي الدور الأول في المركز الأخير بالمجموعة السادسة.

أما الكاميرون التي تعيش مرحلة تجديد، فستخوض اختباراً جديداً أمام موزمبيق التي لا تزال قادرة على إنهاء الدور الأول في الصدارة بفضل فوزها غير المسبوق على الجابون، وهو الأول لها في تاريخ مشاركاتها كأس أمم إفريقيا.