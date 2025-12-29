محرز.. قناع الأساطير والحلم الثالث

الرباط(د ب أ)

لن ينسى رياض محرز، نجم أهلي جدة السعودي وقائد منتخب الجزائر، أرجاء ملعب «مولاي الحسن» بالعاصمة المغربية الرباط، بعدما عاش داخله لحظات تاريخية استثنائية، لن ينساها.

وتوهج محرز بشدة على أرضية هذا الملعب، حيث سجل ثلاثة أهداف، ساهم بها في فوزين على السودان بنتيجة 3/ 1، ثم بوركينا فاسو بنتيجة 1/ صفر، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل مبكراً إلى دور الـ16 للنسخة 35 من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

كما رفع نجم مانشستر سيتي وليستر سيتي الإنجليزي السابق رصيده إلى 3 أهداف، ليعتلي صدارة هدافي المونديال القاري، بعد انتهاء أول جولتين من مرحلة المجموعات.

ويأمل رياض محرز أن يستعيد الأمجاد في الملاعب المغربية، ويكرر ما حققه قبل ما يزيد على 6 سنوات، عندما ساهم في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا صيف 2019 بالنسخة التي أقيمت في مصر تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي.

ويحمل محرز الذي سيحتفل في فبراير المقبل ببلوغه 35 عاماً، أن يصعد هذه المرة على منصة التتويج، وهو يحمل الكأس الثالثة في تاريخ بلاده، بعد تتويج أول على أراضيها في 1990، في مشاركة قارية ربما تكون الأخيرة لرياض محرز.

وبأهدافه الثلاثة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كتب رياض محرز لنفسه قصة تاريخية جديدة، بعدما انفرد بوصافة الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بتسجيل 37 هدفاً، ليتجاوز عبد الحفيظ تسفاوت، ويبقى على بعد 9 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخي، إسلام سليماني، مهاجم كلوج الروماني الذي سجل 46 هدفاً في مسيرته الدولية مع محاربي الصحراء، وآخرها المشاركة في كأس العرب التي اختتمت في قطر يوم 18 ديسمبر. وكان محرز لاعب أهلي جدة، الفائز مع الفريق السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام، عادل بالثنائية التي سجلها في مرمى السودان بالجولة الأولى إنجاز الأسطورة الجزائري رابح ماجر بهز شباك المنافسين في 4 نسخ مختلفة من كأس أمم أفريقيا.

وسجل محرز 9 أهداف في 22 مباراة بنسخ 2015 و2017 و2019 و2025، بينما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

وابتعد رياض محرز أكثر بصدارة هدافي الجزائر في كأس أمم أفريقيا، متفوقاً على الأسطورة الآخر، الأخضر بلومي الذي سجل 6 أهداف، يليهما كل من بغداد بونجاح، وجمال مناد برصيد 5 أهداف لكل منهما. وإجمالاً رفع محرز رصيده إلى 37 هدفاً في 109 مباريات بقميص منتخب بلاده، وذلك منذ انطلاق مسيرته الدولية في مايو 2014 تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. وبعدها خاض محرز مشواراً طويلاً مع منتخب بلاده تحت قيادة عدة مدربين مثل الفرنسي كريستيان جوركوف، والجزائري نبيل نجيز، والصربي ميلوفان رايفاتش، والبلجيكي جورجيس ليكينز، والإسباني لوكاس ألكاراز، والثنائي الجزائري رابح ماجر وجمال بلماضي الذي حقق لقب 2019، وأخيراً البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني الحالي للمنتخب الجزائري. وتوزعت أهداف محرز إلى 10 أهداف في 35 مباراة ودية، و11 هدفاً في 29 مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، و7 أهداف في 22 مباراة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بينما لم يهز الشباك في مباراة وحيدة بكأس العالم.