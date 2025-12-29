رونالدو في الملاعب من أجل الألف هدف!

دبي (رويترز)

أكد كريستيانو رونالدو أن شغفه بكرة القدم لا يزال قائماً وأنه لا يزال متحمساً لتحقيق هدفه بتسجيل ألف ​هدف في مسيرته بعد أن ‌فاز المهاجم البرتغالي بجائزة أفضل لاعب ​في الشرق الأوسط في ⁠حفل ‌توزيع جوائز جلوب سوكر للعبة في دبي أمس الأحد.

وسجل رونالدو ثنائية للنصر السعودي يوم السبت ⁠الماضي أمام الأخدود في الدوري المحلي للمحترفين ⁠رفعت رصيده إلى 956 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده.

ومع استعداد ​اللاعب (40 عاماً) للاستمرار في الملاعب "لمدة عام أو عامين آخرين" يبدو أن هدفه قابل للتحقيق.

وقال بعد حصوله على ​الجائزة للعام الثاني ‍على التوالي "من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني متحمس.

"شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم ‍أين ألعب سواء ⁠في الشرق الأوسط أو ​أوروبا. أنا أستمتع دائماً بلعب كرة القدم ​وأريد الاستمرار.

"أنت تعرف ما هو ‍هدفي. أريد الفوز بالألقاب وأريد الوصول إلى هذا الرقم (1000 هدف) الذي تعرفونه جميعاً. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم ‌تكن هناك إصابات".