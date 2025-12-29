الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو في الملاعب من أجل الألف هدف!

رونالدو في الملاعب من أجل الألف هدف!
29 ديسمبر 2025 10:43

دبي (رويترز)
أكد كريستيانو رونالدو أن شغفه بكرة القدم لا يزال قائماً وأنه لا يزال متحمساً لتحقيق هدفه بتسجيل ألف ​هدف في مسيرته بعد أن ‌فاز المهاجم البرتغالي بجائزة أفضل لاعب ​في الشرق الأوسط في ⁠حفل ‌توزيع جوائز جلوب سوكر للعبة في دبي أمس الأحد.
وسجل رونالدو ثنائية للنصر السعودي يوم السبت ⁠الماضي أمام الأخدود في الدوري المحلي للمحترفين ⁠رفعت رصيده إلى 956 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده.
ومع استعداد ​اللاعب (40 عاماً) للاستمرار في الملاعب "لمدة عام أو عامين آخرين" يبدو أن هدفه قابل للتحقيق.
وقال بعد حصوله على ​الجائزة للعام الثاني ‍على التوالي "من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني متحمس.
"شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم ‍أين ألعب سواء ⁠في الشرق الأوسط أو ​أوروبا. أنا أستمتع دائماً بلعب كرة القدم ​وأريد الاستمرار.
"أنت تعرف ما هو ‍هدفي. أريد الفوز بالألقاب وأريد الوصول إلى هذا الرقم (1000 هدف) الذي تعرفونه جميعاً. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم ‌تكن هناك إصابات".

أخبار ذات صلة
رونالدو يعادل «الرقم الصامد» بعد 64 عاماً
قرعة دور الـ16 من «آسيا 2» تضع الوصل في مواجهة الزوراء
رونالدو
النصر السعودي
دبي جلوب سوكر
آخر الأخبار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
الرياضة
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©