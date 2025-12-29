ثاندر يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة «فيلادلفيا»

واشنطن (أ ف ب)

سجل تشيت هولمغرين 29 نقطة مع تسع متابعات وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب، للعودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً، بالفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 129-104 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وأضاف الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، المتوج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب، 27 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة، ليساهم في الفوز السابع والعشرين لحامل اللقب في 32 مباراة، معززاً بذلك صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام.

وعلق الكندي الآخر أندرو ويغينز الذي نجح في 6 من محاولاته الثماني وأنهى اللقاء بـ15 نقطة، على ما قدمه حامل اللقب، قائلاً: "قمنا بعمل جيد بالعودة إلى أسلوب لعبنا ومعاييرنا. قمنا بعمل جيد من خلال تصحيح المسار".

وخسر ثاندر أربعاً من مبارياته الست الماضية، ثلاث منها أمام سان أنتونيو سبيرز الذي انتهى الأحد مسلسل انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات بسقوطه على أرضه أمام يوتا جاز 114-127، رغم تألق نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما (32 نقطة و7 متابعات و5 صدات) في أول مشاركة له أساسياً، منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في 14 الشهر الماضي أبعدته عن الملاعب 12 مباراة.

وأضاف ويغينز "حظينا بأيام جيدة للتعافي وتدربنا جيداً وكنا أكثر انضباطاً في الطريقة التي نريد أن نلعب بها. قمنا بعمل جيد من ناحية اتخاذ القرارات الصحيحة والتزمنا بها طوال المباراة. رفعنا مستوانا في منتصف الربع الثالث (أنهاه ثاندر 38-24) وواصلنا على هذا المنوال".

وسجل تايريس ماكسي 28 نقطة ليكون أفضل لاعبي سيكسرز، من دون أن يجنب فريقه الهزيمة الرابعة عشرة في 30 مباراة.

وحقق سكوتي بارنز ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 23 نقطة مع 25 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على ضيفه جولدن ستايت ووريرز 141-127 بعد التمديد.

وسجّل إيمانويل كويكلي 27 نقطة، وأضاف براندون إنجرام 26 لتورونتو، بينما كان ستيفن كوري أفضل مسجل في اللقاء بـ39 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لمنح ووريرز انتصاره الرابع توالياً والسابع عشر هذا الموسم.

وسجّل كويكلي خمس نقاط في الشوط الإضافي الذي بدأه رابتورز بتسجيل 10 نقاط متتالية من دون رد، بينما أضاف كل من بارنز وإنجرام 4 نقاط.