«أبوظبي للزوارق السريعة» يضع استراتيجية المرحلة المقبلة

«أبوظبي للزوارق السريعة» يضع استراتيجية المرحلة المقبلة
29 ديسمبر 2025 10:49

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة تجديد عقود عدد من أبرز متسابقيه، بالإضافة إلى تعاقدات جديدة، في خطوة تعكس حرص الفريق على الاستقرار الفني والبناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت، خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن استراتيجية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الهادفة إلى تعزيز الحضور التنافسي في البطولات العالمية. 
وشمل التجديد عقد المتسابق راشد القمزي، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً مع الفريق، ونجح خلالها في تحقيق لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 خمس مرات، إلى جانب تتويجه بلقب سباق روان الكلاسيكي للفورمولا 24 ساعة، ليُعد أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفريق وإنجازاته العالمية.
كما أعلن الفريق التعاقد مع المتسابق منصور المنصوري، بطل سباقات الفورمولا 2، الذي يواصل مشواره مع الفريق لأكثر من خمسة مواسم متتالية، قدم خلالها مستويات ثابتة، وأسهم في تعزيز نتائج الفريق وحضوره القوي في مختلف الجولات.
وشمل قرار التجديد أيضاً المتسابق راشد الملا، بطل العالم في الدراجات المائية فئة الحركات الاستعراضية وصاحب ستة ألقاب عالمية في هذه الفئة، والذي يشارك مع فريق أبوظبي منذ أكثر من تسعة مواسم، ويمثل أحد أعمدة الفريق في منافسات الدراجات المائية على المستوى الدولي .
وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في النادي، أن تجديد عقود المتسابقين يأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على العناصر الناجحة ودعم الاستمرارية، مشيراً إلى أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من التزام ومستوى فني عالٍ كان له الدور الأكبر في الإنجازات التي تحققت باسم أبوظبي في مختلف البطولات.

أبوظبي للزوارق السريعة
راشد القمزي
ثاني القمزي
