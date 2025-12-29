العين يختتم «الشطرنج السريع» في مهرجان الثاني من ديسمبر

العين (الاتحاد)

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنجاح منافسات بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج السريع (Rapid)، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج، وسط أجواء تنافسية مميزة ومستويات فنية عالية.

وأُقيمت البطولة على مدار يومي السبت والأحد في مقر النادي بمدينة العين، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، وشهدت منافسات قوية استمرت حتى الجولة السابعة والأخيرة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، وحل أحمد محمد فرج في المركز الثاني، وجاء أحمد يونس الخميري ثالثاً.

وفي الجوائز الخاصة، نالت موزة الكندي لقب أفضل لاعبة إماراتية، فيما توج محمد سعيد الشامسي بجائزة أفضل لاعب إماراتي.

وعلى مستوى الفئات العمرية، فاز سعد جابر الأحبابي بلقب أفضل لاعب تحت 14 سنة، والعنود النعيمي أفضل لاعبة تحت 14 سنة، وحقق سعيد ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، وفاطمة ناصر الشامسي أفضل لاعبة تحت 12 سنة، بينما توج زايد العلي أفضل لاعب تحت 10 سنوات، والصغيرة النعيمي أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وحمدان عبيد الزعابي أفضل لاعب تحت 8 سنوات، ومريم الكندي أفضل لاعبة تحت 8 سنوات.

كما جرى تكريم عبد الرحمن الأجاتي بجائزة أفضل لاعب أكاديمية، وتالين عسلية بجائزة أفضل لاعبة أكاديمية.

وأكد المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن تنظيم بطولة الشطرنج السريع ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر، يعكس التزام النادي بدعم الحركة الشطرنجية وتطوير المواهب، مشيراً إلى أن هذه البطولات تسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين وصقل مهاراتهم، وتعزز مكانة النادي مركزاً رياضياً مجتمعياً رائداً.

واختُتمت البطولة بتتويج الفائزين، وأصحاب المراكز المتقدمة، حيث قامت زينب المعمري، المسؤول الفني في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بتسليم الكؤوس والجوائز، وسط إشادة بالمستوى الفني والتنظيمي الذي يقدمه مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج.