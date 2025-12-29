فافرينكا.. السلام الداخلي قبل الوداع!

ملبورن(د ب أ)

وصل النجم السويسري المخضرم ستان فافرينكا إلى أستراليا في حالة من السلام الداخلي التام تجاه قراره بإنهاء مسيرته الاحترافية في عالم التنس، حيث وضع نصب عينيه هدفاً أخيراً يتمثل في العودة إلى قائمة أفضل مئة لاعب في التصنيف العالمي.

وأكد اللاعب الذي سبق له احتلال المركز الثالث عالميا أنه سيعتزل اللعب نهائياً مع نهاية عام 2026، ليسدل الستار على مسيرة حافلة استمرت لأكثر من عقدين من الزمان، وتوج خلالها بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ورغم بلوغه سن الأربعين، يتطلع فافرينكا بحماس للمشاركة في كأس الاتحاد المقررة في شهر يناير المقبل، حيث سيجتمع مجدداً مع مواطنته بيليندا بنشيتش، كما يطمح لترك بصمة في بطولة أستراليا المفتوحة التي سبق وأن فاز بلقبها في عام 2014.

وقال فافرينكا في تصريحات للصحفيين في مدينة بيرث بأنه خاض فترة إعداد جيدة وهو سعيد بجاهزيته، معترفاً بأن العام الأخير لن يكون سهلاً ولكنه عازم على الاستمتاع بكل لحظة فيه، ومواجهة كبار اللاعبين لاختبار مستواه الحالي وإنهاء مشواره بصورة تليق بتاريخه.

ويحتل فافرينكا حالياً المركز 157 في التصنيف العالمي، وقد حسم قراره بالاعتزال بعد فترة من التفكير العميق دون أن تساوره أي شكوك الآن، مؤكدا أنه يشعر بالرضا والهدوء تجاه هذا الاختيار.

وسيبدأ جولة الوداع من مدينة بيرث بصفته قائداً ولاعباً في الفريق السويسري. وعبر فافرينكا عن سعادته باللعب إلى جانب بنشيتش التي عادت بقوة إلى الملاعب في عام 2025 بعد غياب بسبب الأمومة، مشيداً بالمستوى المذهل الذي قدمته في الآونة الأخيرة ومعرباً عن أمله في تحقيق نتائج طيبة معا في افتتاح الموسم.