إنفانتينو: حفل جوائز «الفيفا» في دبي العام المقبل

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن دبي تستضيف حفل جوائز «الفيفا» في العام المقبل عبر شراكة جديدة مع «الفيفا» لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في العالم على أرض دولة الإمارات.

وجاء حديث إنفانتينو في افتتاح القمة العالمية للرياضة المقامة حالياً في دبي، حيث أبدى تفاؤله حول مستقبل لعبة كرة القدم، واستعرض جهود «الفيفا» في دعم سبل المشاركة فيها، من خلال إطلاق المزيد من بطولات الفئات السنية، والاستعداد لإقامة احتفال بمشاركة كافة الدول الحاصلة على عضوية «الفيفا» في مهرجان كروي مخصص لفئة تحت 15 عاماً، وقال: «نستثمر في كرة القدم لتبقى أفضل لعبة على الإطلاق، ونراجع قاعدة التسلل الحالية لتكون اللعبة أكثر سرعة وهجوماً، وقد ساهم تطبيق تقنية الفيديو في جعل اللعبة أكثر عدالة».

وأوضح إنفانتينيو أن توجه الفيفا نحو الأندية مؤخراً من خلال إطلاق كأس العالم للأندية، نابع من كون جميع اللاعبين يمارسون كرة القدم في الأندية، وأن فيها تنوعاً كبيراً للغاية، حيث شهدت المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، وجود لاعبين من 16 دولة من 5 قارات مختلفة، وهو ما يمنح الأمل للأطفال في هذه الدول للعب هذه المباراة يوماً ما.

وكشف إنفانتينو، عن استقبال أكثر من 150 طلب شراء تذاكر، خلال الأسبوعين الماضين لمباريات كأس العالم المقبلة 2026، بمعدل 10 ملايين طلب في اليوم الواحد، وقال: «عائدات التذاكر ستذهب مرة أخرى للعبة عبر الاستثمار في تطويرها، فنحن المنظمة الوحيدة في العالم التي تمول لعبتها حول العالم، وبمعدل الطلبات الذي وصلنا وقدرة الملاعب على استضافة 6 إلى 7 ملايين متفرج، كان بإمكاننا تنظيم 300 عام من كؤوس العالم، بمعدل الطلبات الحالي».