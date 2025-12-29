الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فارق النقطة يشعل الصراع على لقب الشواحيف في خورفكان

فارق النقطة يشعل الصراع على لقب الشواحيف في خورفكان
29 ديسمبر 2025 14:01

خورفكان (الاتحاد)
تشتعل المنافسة على لقب بطولة الإمارات للشواحيف التراثية مع انطلاق الجولة الخامسة والختامية، التي تقام ضمن مهرجان خورفكان البحري يوم السبت المقبل الثالث من يناير، بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وسط صراع مفتوح بين أبرز النواخذة بعد تقارب النقاط في الجولات الأربع الماضية.
ويدخل المتسابق عارف الزفين الجولة الختامية، متصدراً الترتيب العام برصيد 63 نقطة، على متن القارب «المشخص 33»، وبمشاركة زميله يوسف الصبوري، بعد أداء اتسم بالثبات ليضع نفسه في موقع المرشّح الأبرز لحسم اللقب.
وفي المقابل، يواصل المتسابق محمد سعيد سهيل الضغط بقوة في سباق الصدارة، محتلاً المركز الثاني برصيد 62 نقطة، على متن القارب «هياف»، وبمشاركة زميله أحمد خميس، في مواجهة مباشرة مع الزفين، تجعل من الجولة الختامية محطة حاسمة لا تقبل أنصاف الحلول.
ويبرز في سباق المنافسة أيضاً النوخذة محمد سعيد السيل، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة، على متن القارب «المشخص 20»، وبمشاركة المتسابقين ماجد الخلف وإسماعيل المرزوقي، فيما يأتي المتسابق جاسم الدخيل في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، على متن القارب «رهيب الكويتي 7»، وبمشاركة زميله حسين حيدر صابر، في مشهد يعكس قوة المشاركة الخليجية وارتفاع المستوى الفني للبطولة.
وشهدت الجولات الماضية مستويات فنية عالية وتقارباً كبيراً في الأداء، حيث صنعت التفاصيل الدقيقة وقرارات النواخذة الفارق في النتائج، ما أبقى المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى الجولة الأخيرة.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية لانطلاق الجولة الختامية، بما يضمن ختاماً يليق بمكانة مهرجان خورفكان البحري، ويعكس الاهتمام المتواصل برياضات البحر التراثية ودورها في صون الهوية البحرية الإماراتية.
ومن المنتظر أن تحظى الجولة الختامية بمتابعة جماهيرية واسعة، في ظل احتدام الصراع وتقارب النقاط، مع ترقّب لحظة الحسم التي ستحدد هوية بطل الموسم، في ختام مرتقب وحافل بالإثارة.

