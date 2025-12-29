«الاحتفالات المبهرة» تُزين سماء «مهرجان ليوا الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)



ضمن برنامج فعالياته الحافل لعام 2026، يستضيف مهرجان ليوا الدولي حفلاً موسيقياً خاصاً بمناسبة ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر الجاري، وتأتي «الأمسية المتميزة» لتعزز مكانة المهرجان وجهة مجتمعية رائدة للترفيه، حيث تجمع نخبة من نجوم الصف الأول من الفنانين في عروض حية ومباشرة تعكس روح الاحتفال من قلب صحراء ليوا إلى المنطقة والعالم.

يُقام الحفل الاستثنائي على منصة «جراند أرينا» في «قرية ليوا»، حيث يقدّم حمد العامري، خالد عبد الرحمن، أصيل هميم، وفؤاد عبد الواحد عروضاً فنية استثنائية، ليمنحوا الجمهور تجربة موسيقية لا تُنسى لاختتام عام 2025 واستقبال العام الجديد، وسط أجواء من الموسيقى والفرح مع العائلة والأصدقاء، وليقدّموا لأفراد المجتمع الإماراتي والزوار احتفالية مُبهرة وحافلة بالذكريات بين عامي المجتمع والأسرة في بيئة طبيعية إماراتية ساحرة.

تُفتح الأبواب في الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً، لتنطلق بعدها أجواء الاحتفالات في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً مع الفنانة العراقية أصيل هميم، التي تقدّم باقة من أشهر أعمالها وأدائها الغني بالإحساس، لتضفي أجواء موسيقية متميزة في الساعات الأخيرة من العام.

وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً، يطل الفنان الإماراتي حمد العامري على خشبة المسرح، ليقدم عرضاً فنياً يجمع ببراعة بين الإيقاعات المستوحاة من التراث الإماراتي العريق واللمسات الفنية المعاصرة، وتأتي هذه الفقرة لتقديم تجربة ثقافية ثرية تعكس الهوية المحلية، وتجسد عمق الارتباط بالمكان والأصالة.

ومع اقتراب منتصف الليل، يطلّ الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد على المسرح في الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة مساءً، ليشعل الأجواء بباقة من أشهر الأغاني الخليجية، تمهيداً لبدء العد التنازلي لاستقبال العام الجديد، ومع حلول منتصف الليل، يستضيف المسرح الفنان الكبير خالد عبد الرحمن، الملقب بـ «مخاوي الليل»، في عرضٍ فنيّ استثنائي يرافق لحظة استقبال العام الجديد.

وتضيء الألعاب النارية سماء ليوا منتصف ليلة 31 ديسمبر احتفالاً بحلول العام 2026، لتتحوّل إلى لوحة نابضة بالألوان، مع عروض تنطلق بالتزامن من ثلاثة مواقع رئيسة، لتمنح الزوار تجربة بصرية شاملة، ومن تل مرعب، المعلم الأيقوني لصحراء ليوا، تزدان سماء الكثبان الرملية بالألعاب النارية، وتشهد قرية ليوا عرضاً احتفالياً بالتزامن مع الحفل الغنائي والعدّ التنازلي، ويكتمل المشهد بعرض ثالث من معلم ليوا، ليضفي بُعداً بصرياً إضافياً يربط بين المكان واللحظة.

وإلى جانب الحفل الغنائي والألعاب النارية المنتظرة، تشهد احتفالات ليلة رأس السنة في مهرجان ليوا الدولي مجموعة من التجارب المتميّزة، من بينها انطلاق بطولة تل مرعب 31 ديسمبر، والعروض الحيّة في مختلف أنحاء قرية ليوا بمشاركة فرقة الميّاس، إلى جانب عروض الدرون، والألعاب النارية التي تضيء سماء الكثبان الرملية مع العدّ التنازلي لمنتصف الليل.

الجدير بالذكر أن مهرجان ليوا الدولي استقطب على مدى أكثر من 20 عاماً عشرات الآلاف من الزوار من الإمارات والمنطقة والعالم، مقدّماً مزيجاً فريداً من الفعاليات تشمل سباقات وأنشطة رياضات المحركات المشوّقة، والتجارب الثقافية، والأنشطة العائلية.

ومع كل دورة جديدة، يواصل المهرجان نموّه وتطوّره، ليقدّم تجربة تجمع بين الأصالة والطابع العصري، ويؤكد مكانته وجهة شتوية رائدة في إمارة أبوظبي مستقطباً الزوار من داخل الإمارات والمنطقة والعالم.

وسواءً كانت الزيارة ليوم واحد أو لإقامة ممتدة في قلب الصحراء، يوفّر المهرجان فرصة فريدة لعيش أجواء الأصالة والتراث الإماراتي، وصناعة ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع باحتفاء مميز بالثقافة الإماراتية.