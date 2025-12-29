بويّل مدرباً لنيس حتى نهاية الموسم



نيس (أ ف ب)



قرر نيس الذي يقبع في المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع كلود بويّل للاشراف عليه «حتى نهاية الموسم»، وفق ما أعلن النادي.

وبعدما سبق له أن درّب نيس من 2012 إلى 2016، يبدأ بويّل «مهمته الأساسية المتمثلة في إعادة تحسين أداء الفريق» الذي يمر بأزمة منذ أسابيع طويلة، وفق ما أضاف النادي.

وقرر نيس التخلي عن فرانك آز «بالاتفاق مع الرئيس ريفير نظراً إلى الوضع الرياضي».

وأعرب آز عن أمله «في أن يستعيد النادي، جماهيره، وكل محيطه، بسرعة ديناميكية رياضية إيجابية»، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف نيس أن «المدرب الخبير والذي يعرف جيداً النادي» كلود بويّل سيكون برفقة جوليان سابليه وسيدريك فارو مساعدين، وستيفان كاسار كمدرب لحراس المرمى.

وتأتي هذه الخطوة بعد عشرة أيام من عودة جان-بيار ريفير لتولي رئاسة النادي بدلا من فابريس بوكيه الذي عُيّن في نوفمبر 2022 مديراً عاماً، ثم أصبح رئيساً خلفاً لريفير في بداية الموسم.

وستكون المباراة المقبلة لنيس السبت على أرضه أمام ستراسبورج.

وبعدما مُني لأول مرة في تاريخه بتسع هزائم متتالية، تنفس نيس الصعداء بعض الشيء بفوزه في 21 الحالي على سانت إتيان 2-1 في مسابقة الكأس.

وقال ريفير منتصف ديسمبر «جئنا في مهمة لإنقاذ النادي من الهبوط»، وهو الذي شغل منصب الرئيس بين يوليو 2011 ويناير 2019، ثم من أغسطس 2019 حتى يوليو 2025.

وسيعود بويّل (64 عاماً) إلى نيس بعد عشر سنوات من مروره الأول بين 2012 و2016.

وكان بويّل الذي عرف خلال مسيرته لاعباً فريقاً واحداً هو موناكو (1979-1996)، من دون عمل منذ رحيله عن سانت إتيان عام 2021.