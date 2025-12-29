الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بويّل مدرباً لنيس حتى نهاية الموسم

بويّل مدرباً لنيس حتى نهاية الموسم
29 ديسمبر 2025 17:20


نيس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي.. 97% نسبة الاستخدام و450 ألف مبرمج في الدولة
حكيمي: الانتقادات مؤلمة أحياناً ومبابي يساند المغرب


قرر نيس الذي يقبع في المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع كلود بويّل للاشراف عليه «حتى نهاية الموسم»، وفق ما أعلن النادي.
وبعدما سبق له أن درّب نيس من 2012 إلى 2016، يبدأ بويّل «مهمته الأساسية المتمثلة في إعادة تحسين أداء الفريق» الذي يمر بأزمة منذ أسابيع طويلة، وفق ما أضاف النادي.
وقرر نيس التخلي عن فرانك آز «بالاتفاق مع الرئيس ريفير نظراً إلى الوضع الرياضي».
وأعرب آز عن أمله «في أن يستعيد النادي، جماهيره، وكل محيطه، بسرعة ديناميكية رياضية إيجابية»، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف نيس أن «المدرب الخبير والذي يعرف جيداً النادي» كلود بويّل سيكون برفقة جوليان سابليه وسيدريك فارو مساعدين، وستيفان كاسار كمدرب لحراس المرمى.
وتأتي هذه الخطوة بعد عشرة أيام من عودة جان-بيار ريفير لتولي رئاسة النادي بدلا من فابريس بوكيه الذي عُيّن في نوفمبر 2022 مديراً عاماً، ثم أصبح رئيساً خلفاً لريفير في بداية الموسم.
وستكون المباراة المقبلة لنيس السبت على أرضه أمام ستراسبورج.
وبعدما مُني لأول مرة في تاريخه بتسع هزائم متتالية، تنفس نيس الصعداء بعض الشيء بفوزه في 21 الحالي على سانت إتيان 2-1 في مسابقة الكأس.
وقال ريفير منتصف ديسمبر «جئنا في مهمة لإنقاذ النادي من الهبوط»، وهو الذي شغل منصب الرئيس بين يوليو 2011 ويناير 2019، ثم من أغسطس 2019 حتى يوليو 2025.
وسيعود بويّل (64 عاماً) إلى نيس بعد عشر سنوات من مروره الأول بين 2012 و2016.
وكان بويّل الذي عرف خلال مسيرته لاعباً فريقاً واحداً هو موناكو (1979-1996)، من دون عمل منذ رحيله عن سانت إتيان عام 2021.

 

فرنسا
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
موناكو
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©