الإمارات تتصدر البطولة الدولية المفتوحة للقوس والسهم



دبي (وام)



تصدّر لاعبو ولاعبات الإمارات منافسات البطولة الدولية المفتوحة للقوس والسهم، برصيد 12 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات، بينما جاءت حصيلة لاعبي الهند 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات، وفضيتان وبرونزية واحدة.

وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، بنادي دبي لأصحاب الهمم، مشاركة 63 لاعباً ولاعبة، تنافسوا بنظام الفردي في فئات الرجال والسيدات، وتحت 18 عاماً للفئتين، في القوس المركّب والمحدّب.

وأحرز الهندي سيشاد أندرا لقب فئة القوس المحدّب رجالاً، وحقق سيب سانكار الفضية، وعبدالله عبيد الكتبي البرونزية، كما حققت الهندية ديفاكار شينهل ذهبية السيدات لفئة القوس المحدّب، ونالت فاطمة محمد الفضية، واللاعبة السعودية لينة المنجم البرونزية.

وفاز منصور سعيد الكتبي بذهبية فئة القوس المحدب تحت 18 عاماً، وحصد خليفة مصبح الكعبي الفضية، والكوري الجنوبي يونجم لي البرونزية، كما تفوقت منى فيصل الشرع في منافسات القوس المحدّب تحت 18 عاماً، بحصد الذهبية، ونالت شيخة عبدالغني الفضية، وذهبت البرونزية إلى الأردنية زينة الهريمي.

وحقق محمد صالح مبارك ذهبية القوس المركّب للرجال، وحصد الهندي فيشنو ناريامبولي الفضية، ومواطنه أرتيش أرافيند البرونزية، بينما تُوجت آمنة يوسف العوضي بذهبية القوس المركب لفئة السيدات، وحققت الهندية راكشيتا سارافانان الفضية، وروضة يوسف العوضي البرونزية.

وانتزع شهاب الساعدي ذهبية القوس المركب تحت 18 عاماً، وحصد المصري محمد كمال صالح الفضية، ومواطنه محمد عمرو قطب البرونزية، ونالت الهندية براتيشتا سينغ ذهبية القوس المركّب تحت 18 عاماً، وحققت الصينية جياكسين لي الفضية، ومروى سلمان البرونزية.

توّج الفائزين هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد، وحميد الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، وسالم النقبي، رئيس لجنة المسابقات، وشيخة الخاطري، رئيسة لجنة الحكام.