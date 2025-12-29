الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محرز للاعبي الجزائر: «لا تغتروا بالمديح ولا تنكسروا أمام الانتقادات

محرز للاعبي الجزائر: «لا تغتروا بالمديح ولا تنكسروا أمام الانتقادات
29 ديسمبر 2025 17:42

الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
جاموندي يستعيد ذكريات البدايات في تونس


وجه رياض محرز قائد المنتخب الجزائري رسالة واضحة مزجت بين الطموح والواقعية عقب فوز «محاربي الصحراء» على بوركينا فاسو بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن للجزائر التأهل رسمياً وصدارة المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.
وبعد تسجيله هدف الفوز من ضربة جزاء أكد محرز أن الأهم هو حصد النقاط الثلاث وتأمين الصدارة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التأهل ليس سوى خطوة أولى، وأن النجاح الحقيقي يتطلب مواصلة العمل للذهاب بعيداً في البطولة القارية.
ودعا محرز إلى التوازن وعدم الانسياق وراء المديح المفرط أو الانتقادات الحادة، موضحاً أن منتخب الجزائر ينبغي أن يحافظ على هدوئه وتركيزه سواء في اللحظات الجيدة أو الصعبة.
وفي تصريحات للصحفيين بعد المباراة، أثنى محرز على التطور الملحوظ في الأداء الجماعي للمنتخب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة والتنظيم الدفاعي الذي حد من خطورة هجمات منتخب بوركينا فاسو، مؤكداً أن الفوز باللقب يتطلب رفع مستوى الأداء في جميع الجوانب الفنية.
ورفض محرز الاستغراق في التوقعات حول الخصم القادم، سواء كان السنغال أو الكونغو الديمقراطية، مكتفياً بالقول إن جميع المواجهات القادمة ستكون صعبة وتتطلب انضباطاً تاماً، مشدداً على أن معايير الأداء المرتفعة هي التي ستحدد مدى قدرة «ثعالب الصحراء» على استعادة القمة الأفريقية.

 

 

المغرب
كأس أفريقيا
الجزائر
رياض محرز
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©