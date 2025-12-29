محرز للاعبي الجزائر: «لا تغتروا بالمديح ولا تنكسروا أمام الانتقادات

الرباط (د ب أ)



وجه رياض محرز قائد المنتخب الجزائري رسالة واضحة مزجت بين الطموح والواقعية عقب فوز «محاربي الصحراء» على بوركينا فاسو بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن للجزائر التأهل رسمياً وصدارة المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وبعد تسجيله هدف الفوز من ضربة جزاء أكد محرز أن الأهم هو حصد النقاط الثلاث وتأمين الصدارة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التأهل ليس سوى خطوة أولى، وأن النجاح الحقيقي يتطلب مواصلة العمل للذهاب بعيداً في البطولة القارية.

ودعا محرز إلى التوازن وعدم الانسياق وراء المديح المفرط أو الانتقادات الحادة، موضحاً أن منتخب الجزائر ينبغي أن يحافظ على هدوئه وتركيزه سواء في اللحظات الجيدة أو الصعبة.

وفي تصريحات للصحفيين بعد المباراة، أثنى محرز على التطور الملحوظ في الأداء الجماعي للمنتخب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة والتنظيم الدفاعي الذي حد من خطورة هجمات منتخب بوركينا فاسو، مؤكداً أن الفوز باللقب يتطلب رفع مستوى الأداء في جميع الجوانب الفنية.

ورفض محرز الاستغراق في التوقعات حول الخصم القادم، سواء كان السنغال أو الكونغو الديمقراطية، مكتفياً بالقول إن جميع المواجهات القادمة ستكون صعبة وتتطلب انضباطاً تاماً، مشدداً على أن معايير الأداء المرتفعة هي التي ستحدد مدى قدرة «ثعالب الصحراء» على استعادة القمة الأفريقية.