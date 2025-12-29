الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بوذيب العالمية» تعلن اكتمال ترتيبات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل

«بوذيب العالمية» تعلن اكتمال ترتيبات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل
29 ديسمبر 2025 18:27

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
«مؤجلات» الجولة الثالثة تشعل سباق «الأولى»


أعلنت اللجنة المنظمة بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بالتعاون مع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، تفاصيل النسخة الثانية من بطولة القدرة والتحمل للفرق والفردي للمجموعة الإقليمية السابعة، لمسافة 120 كلم، فئة «نجمتين»، واكتمال الاستعدادات كافة لاستضافة الحدث 3 يناير المقبل على ميادين القرية بالختم.
وأكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، أن السباق تنظمه قرية بوذيب العالمية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، انطلاقاً من الفحص البيطري 2 يناير المقبل، وصولاً إلى السباق الرئيسي في اليوم التالي.
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة بقرية بوذيب العالمية خصصت 307 آلاف يورو، إجمالي الجوائز المقررة للمراكز المتقدمة في الفردي والفرق، كما توقع نجاحاً جديداً للسباق في نسخته مع تزايد عدد الفرسان من الدول المشاركة.
ووصف الدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، الحدث بأنه إضافة جديدة لمكانة الإمارات في استضافة البطولات الرياضية، بفضل البنية التحتية المتطورة، والمنشآت الرياضية الحديثة، وفق أعلى المواصفات العالمية.
وأعلن آل الشيخ استعداد اتحاد الفروسية لتقديم جميع المتطلبات اللازمة لدعم نجاح السباق في نسخته الثانية، آملاً التوفيق لفرسان الإمارات في المنافسة على المراكز الأولى تتويجاً لمسيرة التميز الإماراتية في فعاليات القدرة الإقليمية والقارية والدولية.
وقال أحمد علي الحمادي، رئيس لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة، إن الحدث في نسخته الثانية يقام على 4 مراحل، ويستقطب نخبة فرسان الدول العربية في الفردي والفرق، بواقع 5 فرسان في الفرق يتم اختيارهم بعد اجتياز الفحص البيطري، بينما ستكون المشاركة مفتوحة على مستوى الفردي.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب العالمية للقدرة
اتحاد الفروسية والسباق
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©