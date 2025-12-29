الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«حادث مروّع» لبطل العالم في الملاكمة

«حادث مروّع» لبطل العالم في الملاكمة
29 ديسمبر 2025 18:31

 
لاجوس (أ ف ب)

أصيب بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في حادث سير مروّع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين، وفق ما أفاد مروّج مبارياته ومصدر في الشرطة المحلية.
وأظهرت صور متداولة على الإنترنت جوشوا، البالغ 36 عاماً، ومن أصول نيجيرية، عاري الصدر ومحاطاً بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.
قال إيدي هيرن مروّج مباريات الملاكم البريطاني لصحيفة «ديلي ميل سبورت» إنه كان في عطلة عائلية و«استيقظ على خبر هذا الحادث».
وأضاف «نحاول التواصل مع أنتوني وفي الوقت نفسه لا نريد التكهن بحالته، لكن لحسن الحظ يبدو أنه بخير مما رأيته في الصور».
وأفادت صحيفة «بانش» أن الحادث وقع على طريق لاجوس-إيبادان السريع، عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة.
وأكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن جوشوا كان ضالعاً في الحادث.
وقال شاهد عيان إن جوشوا كان يسافر في موكب من سيارتين، وكان يجلس خلف السائق.
وأوضح أديينيي أوروجو لصحيفة «بانش»: «الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا لقيا حتفهما على الفور».
وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري بصانع المحتوى على موقع يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم الأميركي جايك بول في نزال أقيم في ميامي ونقله عملاق البث التدفقي «نتفليكس».
ومن المقرر أن يواجه جوشوا العام المقبل مواطنه وبطل العالم السابق تايسون فيوري.
وكانت آخر مباراة لجوشوا قبل مواجهة بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام مواطنه دانيال دوبوا في سبتمبر من العام الماضي.

الملاكمة
نيجيريا
أنتوني جوشوا
