كلباء والجزيرة يكتفيان بالتعادل

كلباء والجزيرة يكتفيان بالتعادل
29 ديسمبر 2025 19:08

 
علي معالي (أبوظبي)

تعادل كلباء والجزيرة 1-1، على استاد كلباء، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «النمور» رصيده إلى 12« نقطة»، ويصل «فخر أبوظبي» إلى «18 نقطة»، وطرد حكم المباراة، لاعب الجزيرة نبيل فقير في الدقيقة 92 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
تقدم كلباء بهدف عن طريق شهريار في الدقيقة 23، وجاء رد الجزيرة سريعاً بهدف أحرزه نبيل فقير في الدقيقة 27، وشهد الشوط الأول فرصاً قليلة، وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات، وأهدر نبيل فقير فرصة مؤكدة، عندما راوغ الحارس، إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة، ورد كلباء بفرصة أهدرها سيكو بابا، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الجزيرة
