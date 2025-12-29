جاموندي يستعيد ذكريات البدايات في تونس

الرباط (أ ف ب)



استعاد المدرب الأرجنتيني للمنتخب التنزاني لكرة القدم أنخل ميجيل جاموندي ذكريات بداياته التدريبية في تونس عشية مواجهة «نسور قرطاج» في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وقال جاموندي في مؤتمر صحفي عشية المباراة الحاسمة أمام تونس «أحتفظ بذكريات جميلة وأصدقاء في تونس عندما اشتغلت في الترجي الرياضي، لقد استمتعت وكان لي شرف العمل في هذا النادي والبلد الجميل».

وأضاف «تعود بي الذاكرة الآن إلى أكثر من 20 عاماً، وأنا سعيد وفخور بتلك التجربة» في إشارة إلى عمله مساعداً لمواطنه الراحل أوسكار فولوني.

وتابع جاموندي الذي توّج مع الترجي بلقب الدوري في عام 2004 «منذ ذلك الحين، تطورت كرة القدم التونسية كثيراً، أنا أعرفها جيداً، لديهم منتخب جيد وهو غني عن التعريف».

وأوضح «ستكون مواجهة قوية ضد منتخب قادم من خسارة أيضاً ويبحث عن التأهل، لكننا مستعدون للقتال وتمثيل البلاد أحسن تمثيل في فرصتنا الأخيرة لمواصلة المشوار ونحن مستعدون ونعي جيداً المسؤولية الكبيرة التي على عاتقنا، ولكن لدينا التزاماً كبيراً أيضاً».

ويعرف جاموندي كرة القدم المغاربية بشكل كبير كونه أشرف على تدريب أندية حسنية أغادير والوداد البيضاوي واتحاد طنجة المغربية واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد الجزائريين والنصر الليبي.

ولجأ الاتحاد التنزاني مؤقتا الى خدمات المدرب الأرجنتيني الذي يشرف على فريق سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، قبل شهرين من انطلاق أمم أفريقيا خلفاً للمحلي حامد سليمان «موروكو» المقال من منصبه.

ودافع جاموندي عن اختياراته للتشكيلة في مباراتيه ضد نيجيريا (1-2) وأوغندا (1-1) بقوله «من السهل أن تكون مدرباً بعد المباراة والجميع يصبح مدرباً بعد المباريات، أريد أن أكون واقعياً في اختيار التشكيلة وإدارة المباريات تتطلب الوقوف على كل صغيرة وكبيرة مع احترام الخصم».

وأضاف «سنبذل كل ما في وسعنا، أحياناً نرتكب أخطاءً وأنا أحد المدربين الذين يعترفون بالأخطاء وحتى أمام اللاعبين. المنتخب التونسي يعتمد أسلوباً هجومياً يرتكز على الجناحين، وغالبا ما يسجل عبر الاختراقات والكرات العرضية، سنضغط بقوة على المنتخب التونسي من مختلف الجبهات وبشكل مكثف».

وختم قائلا «أمامنا فرصة لدخول التاريخ وسنعمل على استغلالها على أحسن وجه» في إشارة إلى الفوز الذي تلهث خلفه تنزانيا في مشاركتها الرابعة في العرس القاري.

خاض منتخب تنزانيا، الملقب «نجوم الأمة» 11 مباراة حتى الآن (1980 و2019 و2023 و2025)، من دون أن ينجح في تحقيق الفوز (أربعة تعادلات وسبع هزائم في تسع مباريات).

ورغم أن رصيدها نقطة واحدة فقط بعد جولتين، فإن الفوز على تونس سيمنح تنزانيا فرصة تاريخية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، حتى التعادل قد يكفيها للتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وذلك حسب نتائج ثوالث المجموعات الخمس الأخرى.