بودولسكي ينعى جدته بكلمات مؤثرة



برلين (د ب أ)



وجه المهاجم الألماني السابق لوكاس بودولسكي رسالة رثاء مؤثرة لجدته الراحلة، مؤكداً أنها كانت الشخصية المحورية في انتقال عائلته من بولندا إلى ألمانيا وبداية مسيرته الكروية.

وولد بودولسكي في مدينة جليفيتسه البولندية، وانتقل مع أسرته إلى ألمانيا عندما كان في الثانية من عمره.

وخاض بودولسكي مسيرة حافلة لعب خلالها لأندية ألمانية مثل كولن وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى أندية أرسنال الإنجليزي وجالطة سراي التركي وفيسيل كوبي الياباني، قبل أن ينضم إلى جورنيك زابجه البولندي في عام 2021 .

كما شارك بودولسكي في 130 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، توجت بلقب كأس العالم 2014 .

وأعلن بودولسكي البالغ من العمر 40 عاماً عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، نبأ وفاة جدته، مسلطاً الضوء على الدور المهم الذي لعبته في حياته.

وكتب بودولسكي «كنت بمثابة أم ثانية لي أثناء نشأتي، كنت دائماً ترعينني وتحمينني».

وأضاف: «أنت من أحضرتنا إلى ألمانيا ومنحتني الفرصة لأصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم، لقد تعلمت منك الكثير، وهي دروس أحملها معي كل يوم، سأواصل العمل بما علمتني إياه، أعدك بذلك، ستعيشين في قلبي إلى الأبد، أرقدي في سلام».