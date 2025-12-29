الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الغموض يحيط بمستقبل تير شتيجن مع برشلونة

الغموض يحيط بمستقبل تير شتيجن مع برشلونة
29 ديسمبر 2025 19:19

 
مدريد (د ب أ)

يبقى مستقبل حارس منتخب ألمانيا مارك أندري تير شتيجن مع ناديه برشلونة الإسباني، غير واضح المعالم، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن اهتمام جيرونا الإسباني بضمه.
وذكرت بوابة «سبورت» الإسبانية اليوم الاثنين أن تير شتيجن أصبح قريباً من الانتقال لصفوف جيرونا بموجب صفقة إعارة في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.
لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» أشارت إلى أن الحارس الألماني البالغ 33 عاماً يرغب في البقاء في برشلونة والقتال من أجل المشاركة مع الفريق الكاتالوني.
ويتواجد تير شتيجن في برشلونة منذ 2014 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2028، لكنه لم يعد الخيار الأساسي للألماني هانزي فليك مدرب النادي الكاتالوني، إذ يفضل الاعتماد على خوان جارسيا.
وغاب تير شتيجن عن الملاعب لعدة أشهر عقب خضوعه لجراحة في الظهر، لكن استعاد عافيته مؤخراً وشارك في مباراة بكأس ملك إسبانيا.
ويحتاج تير شتيجن للمشاركة بشكل مستمر لاستعادة هويته حارساً أساسياً لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، بعد مشاركة أوليفر باومان في جميع المباريات الست بتصفيات المونديال خلال فترة غياب تير شتيجن.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
جيرونا
تير شتيجن
منتخب ألمانيا
كأس العالم
مونديال 2026
